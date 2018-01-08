Ле Пен запропонувала змінити назву «Національного фронту»

Ле Пен закликала внести зміни до статуту партії на з'їзді

Глава французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен запропонувала змінити назву руху. Про це повідомляє Le Figaro. «Якщо ми змінимо «Національний фронт», ми також повинні змінити назву», - заявила Ле Пен під час промови в Браші. Політик закликала внести зміни до статуту партії на з'їзді, який



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Марін Ле Пен

Ле Пен закликала внести зміни до статуту партії на з'їзді

Глава французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен запропонувала змінити назву руху.

Про це повідомляє Le Figaro.

«Якщо ми змінимо «Національний фронт», ми також повинні змінити назву», - заявила Ле Пен під час промови в Браші.

Політик закликала внести зміни до статуту партії на з'їзді, який відбудеться 10-11 березня.

Нагадаємо, бюро французьких Національних зборів 8 листопада проголосувало за зняття депутатської недоторканності з лідера партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

Причина - відкрите прокуратурою розслідування у справі про публікацію фотографій жертв терористичної організації «Ісламська держава». У грудні 2015 року голова «Нацфронту» опублікувала у своєму твіттері зображення страт ІДІЛ.