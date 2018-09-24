  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легенда оперної сцени Монсеррат Кабальє потрапила до лікарні

    • Розсилка
    Монсеррат Кабальє була екстрено госпіталізована - Легенда оперної сцени Монсеррат Кабальє потрапила до лікарні
    Монсеррат Кабальє була екстрено госпіталізована

    Близькі оперної діви повідомили про її самопочуття

    Відома оперна співачка Монсеррат Кабальє була екстрено госпіталізована в одну з клінік Барселони, Іспанія. Про це повідомляє видання The Lime з посиланням на іспанську газету Vanguardia.

    Відомо, що інцидент стався кілька днів тому, проте родичі 85-річної оперної діви не оприлюднювали інформацію про її здоров'я.

    Джерело повідомляє, що Монсеррат Кабальє перебуває в лікарні вже близько 5 днів. За попередніми даними, в оперної співачки виникло гостре запалення сечового міхура.

    Медики змогли швидко купірувати запальний процес, однак вирішили залишити співачку під спостереженням ще на кілька днів.

    «Так, Монсеррат Кабальє знаходиться у відділенні інтенсивної терапії госпіталю Sant Pau в Барселоні і йде на поправку. Немає ніяких причин для занепокоєння», - розповіли близькі співачки.

    Читайте також
    медицина музика Іспанія лікарня театр хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ