Легенда оперної сцени Монсеррат Кабальє потрапила до лікарні



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Монсеррат Кабальє була екстрено госпіталізована

Близькі оперної діви повідомили про її самопочуття

Відома оперна співачка Монсеррат Кабальє була екстрено госпіталізована в одну з клінік Барселони, Іспанія. Про це повідомляє видання The Lime з посиланням на іспанську газету Vanguardia.

Відомо, що інцидент стався кілька днів тому, проте родичі 85-річної оперної діви не оприлюднювали інформацію про її здоров'я.

Джерело повідомляє, що Монсеррат Кабальє перебуває в лікарні вже близько 5 днів. За попередніми даними, в оперної співачки виникло гостре запалення сечового міхура.

Медики змогли швидко купірувати запальний процес, однак вирішили залишити співачку під спостереженням ще на кілька днів.

«Так, Монсеррат Кабальє знаходиться у відділенні інтенсивної терапії госпіталю Sant Pau в Барселоні і йде на поправку. Немає ніяких причин для занепокоєння», - розповіли близькі співачки.