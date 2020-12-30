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    Думки вголос

    Зеленський уже близький до етапу пізнього Ющенка – з пасікою, насмішками і 5% рейтингу?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Попередні рази до Зеленського віддалено подібними речами займався Ющенко, коли скасовував свої укази про призначення суддів - Зеленський уже близький до етапу пізнього Ющенка – з пасікою, насмішками і 5% рейтингу?
    Попередні рази до Зеленського віддалено подібними речами займався Ющенко, коли скасовував свої укази про призначення суддів

    Зеленський і далі веде беззмістовну та безцільну боротьбу з Конституційним судом

    Ця боротьба ще й стала смішною – тому що таких феєрично наївних указів давно не виходило з-під пера першої особи.

    Я про відсторонення судді Конституційного суду Тупицького.

    Зеленському розказали його юристи, що так можна – мовляв, усіх, кого призначає президент, президент же і може відстороняти тимчасово від посади за поданням прокурора.

    Тим не менш, юристи Зеленського (смішно звучить) не дочитали Главу 14 Кримінального процесуального кодексу під назвою «Відсторонення від посади». Там для суддів передбачено окрема процедура відсторонення.

    А саме, рішення про тимчасове відсторонення СУДДІ від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності ухвалюється Вищою радою правосуддя, а не Зеленським.

    Це відповідає принципу незалежності судової гілки влади.

    Попередні рази віддалено подібною белібердою займався Ющенко, коли скасовував свої укази про призначення суддів. Ото були війни, між владними інституціями! Не те що зараз…

    Невже Зеленський уже близько до етапу пізнього Ющенка – з пасікою, насмішками і 5% рейтингу?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Ющенко Конституційний суд Володимир Зеленський президент правосуддя
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