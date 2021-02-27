Київський Національний театр російської драми українізувався (фото)

У ювілейні дні 150-річчя Лесі Українки театр її імені представив постановку українською мовою

Київський Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки присвятив останні дні лютого 150-річчю Лесі Українки, видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури.

25 лютого на головній сцені театру відбувалась вистава «В полоні пристрасті» за драмою Лесі Українки «Камінний господар». Це була 150-та вистава з дня прем`єри. Її показу передувало вступне слово художнього керівника театру Михайла Резніковича.

Нинішній спектакль «У полоні пристрастей» («Камінний господар») – п'яте звернення театру до драми великої української поетеси після 1939, 1946, 1951, 1971 років

А вже 26 лютого на новій сцені Театру пройшла прем’єра вистави «Три кохання». У виставі, яка йде українською, переплетені сюжети найвідоміших творів з Лесі Українки і фрагменти її біографії. Інтимна лірика поетеси звучить і у віршах, і в піснях, які наживо виконують актори.

Постановка створена спільно молодими акторами та визнаними майстрами театру, серед яких Народні артисти Олександра Єна, Наталя Доля, Ольга Кульчицька, Дмитро Савченко





26 лютого на новій сцені Театру пройшла прем’єра вистави за творами поетеси. На фото фрагмент «Камінного господаря» у виконанні Народних артисток Ольги Кульчицької та Наталі Долі

Наступні найближчі покази вистави заплановані на 2 та 20 березня, 2 та 11 квітня

Всі ці заходи театр також присвятив 80-річчю від дня присвоєння йому імені Лесі Українки.

Нагадаємо також, що Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував до 150-річчя з дня народження поетки також триває виставка «Історія в костюмі». Вона відкрилась 10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка. В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси – з 1939 по наші дні.