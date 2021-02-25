150 років від дня народження Лесі Українки: вся програма заходів

До ювілею Лесі Українки в Києві відбудуться вистави, виставки, кінопокази, перформанси, презентація 14-томного видання творів поетеси та багато інших цікавих подій

Сьогодні, 25 лютого, виповнюється 150 років від дня народження видатної української поетеси, драматургині, культурної діячки Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки).

Ювілей Лесі Українки відзначається на державному рівні: передбачена програма культурних заходів.

Мистецький проєкт «Леся Українка. 150 імен»

Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт з нагоди 150-річчя від дня народження поетеси Лесі Українки та мистецький проєкт «Леся Українка: 150 імен».

Офіційне відкриття мистецького проєкту «Леся Українка. 150 імен» відбудеться сьогодні в Українському домі і включатиме: експозицію, перформанс, змістовні дискусії на Радіо Леся та Косач Talks.

Подію, яка стане справжнім культурно-медійним епіцентром, можна буде відвідати з дотриманням карантинних обмежень 25 лютого за запрошеннями, а з 26 лютого до 8 березня – вхід безкоштовний

Презентація повного видання у 14 томах творів Лесі Українки

Центральною змістовною подією ювілейного року Лесі Українки стане презентація повного видання у 14 томах творів Лесі Українки, яка відбудеться сьогодні о 15:00 в агентстві УНІАН. Організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики України. Попереднє «повне» видання було цензурованим і складає 12 томів. Натомість пропоноване 14-томне видання суттєво відрізняється від попередніх п’яти спроб оприлюднити зібрані твори Лариси Косач-Квітки. Принципова відмінність видання — це максимальна увага до рукописів Лесі Українки, зокрема до чернеток, які відкривають завісу над таємницями творчого процесу. Над зібранням працювали провідні науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки та інших навчальних і наукових інституцій України. Всі тексти подано з врахуванням авторського правопису. Фахівці працювали над тим, щоб усунути заангажованість у тлумаченні образів та сюжетів, характерну для видань радянського періоду.

Програми на телебаченні та радіо до ювілею Лесі Українки

Так, 25 лютого суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА підготував спецвипуск передачі «Культові українці: позначені гривнею» до 150-річчя Лесі Українки. Глядачі дізнаються найцікавіші факти про письменницю.

Зокрема ведучі дослідять, чому на першому варіанті двохсотгривневої купюри опинився знімок, який письменниця зовсім не любила. А підіймаючись стінами скеледрому, ведучі продемонструють, наскільки сильною була жага Лесі Українки до пізнання світу, подорожей і гір, а також розкажуть про її прогресивні літературні погляди.

Ведучі розкажуть глядачам, які таланти Леся Українка ще мала, чи могла вона стати композиторкою або художницею, чи була феміністкою, через що сварилася з мамою і які подарунки приймала від юнаків, у яких була закохана, та ще багато цікавого.

Також телеканал UA: КУЛЬТУРА покаже оперу «LE», спецвипуск передачі «Ідемо в музей» та презентацію книги Мирослава Лаюка про Лесю Українку «Залізна вода».

До 150-річчя з дня народження Лесі Українки команда Суспільного радіо підготувала добірку спеціальних проєктів.

У день народження письменниці на UA: Радіо Культура відбудеться прем’єра 30-серійного радіосеріалу «Леся Українка. 30 радіоісторій». Сценарій для нового проєкту створив письменник Мирослав Лаюк. Голосами радіоісторій стали зірки театру й кіно.

25 лютого о 21:00 у програмі «Радіотеатр» на UA: Радіо Культура презентують спільний проєкт UA: Радіо Культура та Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому акторки театру читатимуть вибрані поезії письменниці. Зокрема, легенда українського поетичного кіно Лариса Кадочникова читатиме єдиний вірш Лесі Українки, написаний російською мовою: «Когда цветет никотиана». Також у цьому спецпроєкті прозвучать фондові записи UA: Українського радіо поезій Лесі Українки у виконанні культових акторок української театральної сцени.

Окрім того, з 25 лютого вірші Лесі Українки у виконанні зірок українського екрана та сцени звучатимуть щотижня у програмі «Поезія на Радіо Культура».

Виставки у Кримському домі

До 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки Кримський дім спільно з Музеєм видатних діячів української культури презентують в Києві виставку «Узори татарські … надто подібні до українських…» та проект «Вишивка в одязі видатних українців» з однойменним виданням.

Виставка, яка буде представлена в Кримському домі, дає можливість ознайомитися з відновленими версіями сорочок видатних українців, які стояли у витоках українського національного відродження: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Старицького, Івана Франка, Дмитра Яворницького, Максима Рильського, Марії Заньковецької, Миколи Садовського та предмети одягу оздобленого вишивкою з родин Скоропадських та Косачів.

Колекцію кримськотатарського одягу, оздобленого традиційною вишивкою, представляє дизайнерка Ельміра Катакі. Нею ж був відшитий та вишитий орнаментами, зібраними в Криму Лесею Українкою, національний головний убір «такіє».

Презентація відбулася 24 лютого у Кримському домі за адресою вул. Омеляновича-Павленка, 9. Виставка працюватиме також 25 лютого. Вхід вільний.

Кримський дім представить виставку «Узори татарські … надто подібні до українських…» та проект «Вишивка в одязі видатних українців» з однойменним виданням

Кінопоказ вистави «Камінний господар» за драмою Лесі Українки

Проєкт «Театр 360 градусів» запрошує всіх українців до мультиформатного святкування 150-річчя легендарної поетеси Лесі Українки. Виставу «Камінний господар» за драмою авторки, починаючи з 25 лютого і протягом місяця, покажуть по всій Україні у кінозалах, театрі та онлайн. Перший тиждень показів пройде у мережі Multiplex (з 25 лютого), а після до святкування долучається Планета Кіно (з 5 березня), Сінема Сіті (з 10 березня), мережа комунальних кінотеатрів «Київкінофільм» (з 19 березня), а також інші кінозали у 14 містах України. За розкладом сеансів слідкуйте на сайті «Театру 360 градусів», у соціальних мережах проєкту, а також на офіційних ресурсах мереж кінотеатрів.

Екранна версія вистави була створена з використанням технології 3D-сканування

Вистави в київських театрах за п'єсами Лесі Українки

Театр на Подолі

Кияни та гості міста можуть відвідати виставу «Камінний господар» відбудеться 25 лютого та 9 березня.

Національний театр російської драми ім. Лесі Українки

25 лютого відбудеться вистава «В полоні пристрасті» за драмою Лесі Українки «Камінний господар». Це буде 150 вистава з дня прем`єри.

26 лютого на сцені Театру імені Лесі Українки відбудеться вистава «Три кохання» за творами поетки, створена молодими акторами театру.

Національний театр імені Івана Франка

У Національному театрі імені Івана Франка три дні поспіль – 25, 26 і 27 лютого – присвячені творчості Лесі Українки. У театрі відбудуться покази вистав «Кассандра», «На полі крові», «Верба» ( авторська версія Сергія Маслобойщикова за мотивами «Лісової пісні» цьогоріч у списку номінантів на Національну Шевченківську премію).

25 і 27 лютого афіша першої сцени анонсує прем’єру за п’єсою Лесі Українки «Кассандра» від режисера Давида Петросяна.

Актриса Марина Кошкіна у ролі Кассандри в новій постановці театру Франка

Крім того, в фойє театру Франка відкрито виставку, присвячену 150-річчю Лесі Українки. Експозиція охоплює вистави театру від «Лісової пісні» 1922 року до «Кассандри».

Нагадаємо, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.

Зокрема, з 10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві триває виставка «Історія в костюмі», присвячена двом значним датам – 150-річчю від дня народження Лесі Українки та 80-річчю від дня присвоєння імені Лесі Українки Національному академічному театру російської драми. В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси - з 1939 по наші дні.

Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Косач), яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.

Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки.

Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні.

Смерть наздогнала українську поетку в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки.

Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.

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