Таки готується до концерту. Меладзе приїхав до Києва

Російський виконавець уже встиг засвітитися на телезйомках

Російський співак Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з'явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають всі!».

Відео зі зйомок показала телеведуча Олена Філонова. У сторіс вона повідомила, що стала суддею нового проєкту, а також показала, як вона і її колеги підспівували Валерію Меладзе, який виступив на сцені шоу, виконавши композицію «Салют, Віра!».

Крім того, фото з Меладзе похвалився і блогер Олег Машуковскій.

Фото: instagram/mashukovsky

А от ведучий шоу «Співають всі» Володимир Остапчук чомусь швидко опублікував, а потім видалив зі сторіз селфі з Меладзе.

Зазначимо, Меладзе має виступити на Atlas Weekend, який триває до 11 липня на ВДНГ.

Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі. Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших артистів РФ.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю російського артиста Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком. Меладзе вона іронічно назвала «благородним мужнім грузином». Вона також звернулася до Меладзе, нагадавши про окупацію Криму Росією та її агресію на Донбасі.

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