Угорщина хоче заборонити ЛГБТ-контент для дітей

Правозахисники просять Байдена про допомогу

Керівна націоналістична партія Угорщини «Фідес» прем’єра Віктора Орбана представила закон, що забороняє контент, який, на її думку, пропагує гомосексуальність і зміну статі серед неповнолітніх.

Законопроєкт заборонить ЛГБТ-літературу для осіб молодше 18 років, зокрема освітні матеріали й рекламу, яка, нібито, просуває права геїв, – повідомляє BBC.

Кілька правозахисних груп засудили документ, заявивши, що він схожий на російські обмеження ЛГБТ. Опозиція вважає, що таким чином «Фідес» готується до виборів, які відбудуться на початку 2022 року.

Альянс угорських ЛГБТ-груп Budapest Pride закликав активістів залучити до боротьби з ідеями уряду, що утискають громадян, президента США Джо Байдена, щоб він підняв це питання перед Орбаном в Європі у середині червня. Також правозахисники сказали, що пропозиція «Фідес» «серйозно обмежить свободу слова і права дітей».

Пропозиція включена до урядового законопроєкту про покарання за педофілію. У ньому йдеться, що підліткам молодше 18 років забороняється показувати порнографічний контент або будь-який контент, який заохочує зміну статі або гомосексуальність. «Фідес» і керівна націоналістична партія Польщі «Право і справедливість» (PiS) знаходяться під офіційним розслідуванням ЄС у зв’язку з імовірними порушеннями стандартів ЄС в галузі верховенства закону.

Жодна з країн не визнає одностатеві шлюби, і в обох є закони, що обмежують усиновлення геїв. Конституція Угорщини свідчить, що шлюб призначений для гетеросексуальних пар. У 2013 році в Росії був прийнятий закон, який накладає великі штрафи за поширення так званої «гей-пропаганди» серед осіб молодше 18 років. Він забороняє пропаганду «гомосексуальної поведінки серед неповнолітніх».

Торік «Фідес» засудила угорську дитячу книгу «Країна чудес для всіх», в якій казкові персонажі перероблені в ролях, які представляють меншини, зокрема ромів і геїв. «Фідес» назвав це «пропагандою гомосексуалізму», заявивши, що її слід заборонити в школах.

Нагадаємо, прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ.

Як повідомлялося, «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти.

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