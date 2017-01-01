Лідер німецьких соціал-демократів погодився на переговори про коаліцію

Шлях переговорів, згідно із заявою Шульца, може забрати кілька тижнів

Глава партії соціал-демократів Німеччини Мартін Шульц після 8-годинного обговорення з керівництвом партії заявив про коригування своєї позиції і готовності вступити на прохання і запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера в переговори з блоком партій ХДС і ХСС про можливе формування уряду. Зустріч Штайнмайера з Шульцем, Ангелою



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Шлях переговорів, згідно із заявою Шульца, може забрати кілька тижнів

Глава партії соціал-демократів Німеччини Мартін Шульц після 8-годинного обговорення з керівництвом партії заявив про коригування своєї позиції і готовності вступити на прохання і запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера в переговори з блоком партій ХДС і ХСС про можливе формування уряду.

Зустріч Штайнмайера з Шульцем, Ангелою Меркель і Хорстом Зеєхофером вже призначена на четвер наступного тижня. Шульц, виступаючи перед пресою, ні разу не вжив вислів «велика коаліція», так що теоретично не виключена, хоча і малоймовірна, участь в подальших переговорах і якоїсь іншої партії.

Мартін Шульц заявив при цьому, що будь-яка розроблена угода буде поставлена на голосування серед всіх членів партії і вступить в силу тільки в разі її схвалення.

Шлях переговорів, згідно із заявою Шульца, може забрати кілька тижнів.

Такий сценарій розвитку подій багато коментаторів прогнозували як вірогідний: оголошення відразу ж після виборів соціал-демократами про відхід в опозицію і їх вступ в переговори після невдачі Меркель з «коаліцією світлофора» – з зеленими і лібералами.

У самій партії соціал-демократів немає єдності, і багато хто не підтримували відхід в опозицію, а нові вибори, які можуть бути призначені у разі неможливості сформувати уряд, нічого хорошого соціал-демократам не обіцяють. Та й партійна каса, за деякими відомостями, порожня і засобів на ведення передвиборної кампанії в ній, за оцінками фахівців, недостатньо.

Так що поки, схоже, Німеччина буде і в найближчі чотири роки керуватись великою коаліцією консерваторів і соціал-демократів.

Про провал переговорів щодо створення нової коаліції в ніч на понеділок, 20 листопада, оголосив лідер ВДП Крістіан Лінднер.

Джерело: Радіо Свобода