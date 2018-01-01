Ліга арабських держав на початку лютого проведе засідання щодо Єрусалиму

Країни Близького Сходу планують компанію за визнання Палестини в якості незалежної держави в ООН

Ліга арабських держав має намір провести 1 лютого 2018 року засідання щодо того як протидіяти кроку США щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на єгипетський ресурс MENA. Загалом же щонайменше шість арабських держав мають намір почати кампанію, щоб переконати ООН визнати Палестину в



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Ліга арабських держав

Країни Близького Сходу планують компанію за визнання Палестини в якості незалежної держави в ООН

Ліга арабських держав має намір провести 1 лютого 2018 року засідання щодо того як протидіяти кроку США щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на єгипетський ресурс MENA.

Загалом же щонайменше шість арабських держав мають намір почати кампанію, щоб переконати ООН визнати Палестину в якості незалежної держави і Східний Єрусалим в якості столиці нової держави.

На їх думку рішення президента США є порушенням міжнародного права, що може спричинити хвилю насилля в регіоні, при цьому воно не має жодних справжніх юридичних наслідків.

Як відомо, 21 грудня минулого року Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима. За резолюцію проголосували 128 країн. Дев'ять держав, однією з яких була Гватемала, виступили на підтримку Вашингтона.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.