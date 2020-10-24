Лікар-інфекціоніст розказала, чи безпечно вакцинуватися під час спалаху коронавірусу



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Дремот зазначила, що більшість батьків люблять послуговуватись теоріями змови про препарати

Вакцинація не покращує і не погіршує імунітет, а створює імунну відповідь на конкретний збудник, – заявляє Надія Дребот

Дитячий інфекціоніст вищої категорії Мелітопольської міської дитячої лікарні Надія Дребот розповіла про вакцинацію дітей під час спалаху коронавірусної інфекції.

В інтерв’ю «Главкому» Надія Дремот зазначила, що більшість батьків люблять послуговуватись теоріями змови про препарати та займаються самолікуванням, тим самим даючи ліки, які шкодять здоров’ю дитячому організму.

«Завжди, а особливо зараз, під час пандемії, закликаю усіх звертатися до джерел доказової медицини. Лише на токсичних антинаукових антивакцинальних сайтах, куди чомусь заносить наших мам, написана маячня про послаблення імунітету після щеплень. Наголошую: вакцинація не покращує і не погіршує імунітет, а створює імунну відповідь на конкретний збудник», – коментує Надія Дребот.

«Чомусь мами-антивакцинаторки, які уважно вчитуються у склад вакцин, а потім вигадують собі теорії змови, що той чи інший компонент є шкідливим, готові нагодувати дитину кілограмами непотрібних пігулок, «фуфломіцинів» з недоведеною ефективністю і невивченими побічними діями. Наприклад, люблять дітям «ганяти глистів» – давати препарати, які виводять паразитів. Тим часом саме ці препарати можуть викликати імуносупресію (ослаблення імунітету з тієї або іншої причини, – «Главком»), вони токсичні!», – пояснила лікарка.

Надія Дребот констатувала, що у зв’язку із завантаженістю через Covid-19, а також зростанням сезонної захворюваності на ГРВІ лікарі першої ланки настільки знесилені, що у них немає енергії переконувати батьків робити щеплення.

«Крім того, частина медиків є не дуже обізнаними у питаннях вакцинопрофілактики», – поскаржилась інфекціоністка.

За словами лікаря, під час спалаху коронавірусної інфекції вакцинуватися необхідно.

«Зараз, коли лікарні перепрофільовуються під «ковідні», коли практично немає ресурсів на допомогу пацієнтам з іншими хворобами, як ніколи важливо дотримуватися календаря щеплень, аби дитини не заразилася тяжким інфекційним захворюванням», – підкреслила фахівець і додала, що багато вакцин можна колоти в один день, єдине – не можна разом живі з «неживими».

Крім того, Дребот додала, що також варто вакцинувати дітей, які виявляють сильну реакцію після щеплень. «Підвищення температури до 38 градусів, яке може триматися у перші 72 години, – це описана реакція на щеплення, яка свідчить про те, що організм сприйняв вакцину та виробляє антитіла. Нічого особливого у такій реакції немає», – зазначила Надія Дребот.

Зазначимо, що Україна не веде переговорів щодо закупівлі російської вакцини від Covid-19. Україна є членом ініціативи COVAX, в рамках якої отримає вакцини фірми AstraZeneca та Novavax безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.

Нагадаємо, що президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.