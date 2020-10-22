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    Здоров'я

    Україна не веде переговорів щодо закупівлі російської вакцини від Covid-19, - МОЗ

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    Україна не веде переговорів щодо закупівлі російської вакцини від Covid-19, - МОЗ

    Право на спрощену реєстрацію мають ліки, які вже зареєстровані в Сполучених Штатах, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та централізовано в Євросоюзі

    Україна не веде жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі та отримання російських вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2.

    Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.

    Як пояснюють у міністерстві, в Україні ліки та вакцини допускаються до використання тільки після державної реєстрації, окрім тих, які готуються в аптеках.

    Екпертизу ліків, на підставі яких вони утримують державну реєстрацію, здійснює Державний експертний центр МОЗ.

    Крім того, право на спрощену реєстрацію мають ліки, які вже зареєстровані в Сполучених Штатах, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та централізовано в Євросоюзі.

    «Наразі заяв щодо державної реєстрації російської вакцини Гам-КОВИД-Вак у встановленому порядку від жодних суб’єктів не надходило. Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні. Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів чи розгляду російських вакцин як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою жодного підґрунтя на законодавчому рівні», – стверджують у міністерстві.

    Крім того, нагадує відомство, Україна є членом ініціативи COVAX, в рамках якої отримає вакцини фірми AstraZeneca та Novavax безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.

    ЄС Україна ліки
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