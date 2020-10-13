Медики назвали кашу, що гальмує онкозахворювання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оскільки більшість корисних нутрієнтів, вітамінів і мінералів містить саме оболонка, бурий рис вважається більш корисним, ніж звичайний білий

Каша з бурого рису сприяє зниженню ризику розвитку злоякісних новоутворень і захворювань серця

Вчені повідомили, що каша з бурого рису надзвичайно корисна. Про це повідомляє Food News, пише agronews.ua.

Фахівці відзначають, що саме ця каша сприяє зниженню ризику розвитку злоякісних новоутворень і захворювань серця.

«Оскільки більшість корисних нутрієнтів, вітамінів і мінералів містить саме оболонка, бурий рис вважається більш корисним, ніж звичайний білий», – йдеться у повідомленні.

Науковці наголошують, що білий рис не рекомендується вживати як гарнір, оскільки в ньому міститься безліч вуглеводів, які підвищують рівень цукру в крові.

«А бурий рис має у складі велику кількість селену і магнію, що запобігають накопиченню холестерину в артеріях, що провокує розвиток серцево-судинних патологій. Також продукт містить білки, основні мінерали і клітковину, важливу для хорошої роботи кишечника», – зазначають вчені.

Нові дослідження підтверджують значний потенціал коричневого рису в області зниження ризику онкологічних захворювань, наприклад, раку товстої кишки і грудей. Важливу роль в цьому відіграють його антиоксиданти, істотна концентрація мінералу селену.

Відомо, що бурий рис — це рис коричневого кольору, з якого не була видалена оболонка. У свою чергу, білий рис — це те ж саме зерно, однак з видаленими плодовою і насінною оболонками (висівками).

Як повідомлялося, названо продукти, які допомагають зміцнити імунітет проти вірусних інфекцій.

До слова, епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19.

Нагадаємо, вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19.



