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    У Києві з’явився перший дитячий паліативний стаціонар

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    Перший дитячий паліативний стаціонар у Києві - У Києві з’явився перший дитячий паліативний стаціонар
    Перший дитячий паліативний стаціонар у Києві

    Паліативної допомоги в Україні щороку потребують близько 84 дітей

    У Києві при Інституті педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН України відкрито перший дитячий паліативний стаціонар.

    Про це розповіла на пресконференції головний лікар Інституту Любов Слєпова, повідомляє Укрінформ.

    «Відділення оснащено апаратами, що забезпечують інтенсивну терапію та реанімування, а також дозволяє батькам перебувати поряд з дитиною. Лікарі можуть активно втрутитися в лікувальний процес з початку встановлення діагнозу, що дитина є паліативною. Також у веденні такої дитини беруть участь суміжні спеціалісти Інституту», - сказала Слєпова.

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    Учасники заходу зазначали, що паліативної допомоги в Україні щороку потребують близько 84 дітей.

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