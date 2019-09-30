Лікарі рятують сіамських близнюків, які народилися у Чернівцях
Сама породілля почувається добре, медики намагаються стабілізувати стан новонароджених
У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук та ніг, а також три легені
Стан сіамських близнюків, які народилися у Чернівцях минулого тижня, залишається тяжким.
Про це повідомляє ТСН.
Немовлята перебувають на штучній вентиляції легень в реанімації пологового будинку. Переводити їх в обласну лікарню, де лікарі планували обстежити малюків і визначитись, чи можливо їх розділити, поки передчасно, кажуть у пологовому.
У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук та ніг, а також три легені.
Сама породілля почувається добре, медики намагаються стабілізувати стан новонароджених.
«У дітей множинні вади розвитку, які вимагають інтенсивної терапії, тому вони перебувають на стадії дообстеження і отримання відповідної допомоги. Ми радимося, консультуємося», - повідомила завідувачка відділенням інтенсивної терапії Чернівецького пологового будинку №2 Людмила Агафонова.
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях жінка народила сіамських близнюків. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.
«Жінка за власними переконаннями відмовилась від переривання вагітності», – повідомив головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин.
Він додав, що жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні. «Пологи розпочались передчасно – в 33 тижні», – розповів Куріцин.