Лікарі рятують сіамських близнюків, які народилися у Чернівцях



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Сама породілля почувається добре, медики намагаються стабілізувати стан новонароджених

У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук та ніг, а також три легені

Стан сіамських близнюків, які народилися у Чернівцях минулого тижня, залишається тяжким.

Про це повідомляє ТСН.

Немовлята перебувають на штучній вентиляції легень в реанімації пологового будинку. Переводити їх в обласну лікарню, де лікарі планували обстежити малюків і визначитись, чи можливо їх розділити, поки передчасно, кажуть у пологовому.

У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук та ніг, а також три легені.

Сама породілля почувається добре, медики намагаються стабілізувати стан новонароджених.

«У дітей множинні вади розвитку, які вимагають інтенсивної терапії, тому вони перебувають на стадії дообстеження і отримання відповідної допомоги. Ми радимося, консультуємося», - повідомила завідувачка відділенням інтенсивної терапії Чернівецького пологового будинку №2 Людмила Агафонова.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях жінка народила сіамських близнюків. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.

«Жінка за власними переконаннями відмовилась від переривання вагітності», – повідомив головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин.

Він додав, що жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні. «Пологи розпочались передчасно – в 33 тижні», – розповів Куріцин.