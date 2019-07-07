Супрун розповіла, як зберігати ліки влітку



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Температури, за якої зазвичай рекомендовано більшість ліків — не вище 25 градусів за Цельсієм

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як правильно зберігати і транспортувати різні ліки під час літньої спеки. Вона розповіла, які ліки найбільш чутливі до зміни температури й вологості.

Про це Супрун написала у Facebook.

Вона рекомендує берегти від спеки та прямого сонячного проміння варто не лише себе, але й ліки. Супрун зазначила, що дуже високі температури можуть сильно впливати на їхню якість, ефективність та сприяти швидкому псуванню. У деяких випадках це може бути вкрай небезпечно для здоров’я.

«Температури, за якої зазвичай рекомендовано більшість ліків — не вище 25 градусів за Цельсієм. Місце, де ви тримаєте ліки, також має бути сухим та без прямого потрапляння сонячних променів. Деякі види ліків більш чутливі до змін температури та вологості. Це передусім стосується інсулінів, гормональних препаратів, розріджувачів крові, нітрогліцерину, вакцин та сироваток. Також це можуть бути препарати, які містять глікозиди, медичні жири й олії чи мазі на жировій основі. Для них дуже важливе дотримання правильних умов зберігання, зокрема температурного режиму та вологості», – пише Супрун у своєму дописі.

Вона також наводить приклади таких ліків: «…інсулін (гормон, який використовують люди, що мають діабет 1-го типу) потрібно зберігати в холодильнику за температури близько 2–8 градусів за Цельсієм. Особливо це стосується ще нерозпочатих флаконів. Надмірне заморожування чи нагрівання інсуліну дуже сильно впливає на його ефективність. Ще один приклад — нітрогліцерин. Ці ліки зазвичай радять приймати в разі серцевого нападу, щоби сприяти розширенню судин. Таблетки нітрогліцерину дуже чутливі до світла та високих температур, тому важливо їх зберігати у темному та прохолодному місці, за температури не вище 25 градусів за Цельсієм. Недотримання цих умов може впливати на ефективність ліків, що вкрай небезпечно».

Супрун також докладно розповіла про те, як правильно зберігати і транспортувати лікарські препарати під час літньої спеки.

Нагадуємо кілька базових порад щодо зберігання та транспортування ліків влітку:

Організуйте безпечне місце для домашньої аптечки — зберігайте ліки в прохолодному, темному та сухому місці.

В жодному разі не залишайте їх у приміщеннях з високою вологістю — особливо у ванній кімнаті чи кухні без хорошої вентиляції. А також на підвіконні чи столі, де можливе потрапляння сонячних променів.

Завжди уважно читайте інструкцію. Ліки, які мають зберігатися у холодильнику найбільше чутливі до високих температур, тому будьте уважні, якщо зберігаєте там важливі ліки.

Коли спекотно, варто слідкувати, щоби двері холодильника були щільно зачиненими, перевіряти дотримання температурного режиму, і за можливості відразу ставити ліки в холодильник, як тільки їх було придбано (ті, які потребують зберігання в холодильнику).

Ніколи не зберігайте ліки в холодильнику або морозильній камері, якщо в інструкції не зазначено такий спосіб зберігання. Висока вологість та низька температура можуть сприяти псуванню та впливати на ефективність.

Не залишайте ліки в автомобілі. Беріть їх із собою, навіть якщо потрібно вийти на короткий проміжок часу. У спеку автомобіль може нагріватися до 70 градусів за Цельсієм — такої температури достатньо, щоби вони зіпсувалися. Якщо подорожуєте автомобілем на далекі відстані — не залишайте аптечку в багажнику, а беріть окремо від речей у салон.

Якщо плануєте подорож літаком, тримайте ліки в ручному вантажі. Температура місця для зберігання багажу в літаку зазвичай не контролюється, тому існує високий ризик, що ліки зіпсуються чи втратять ефективність.

Звертайте увагу на зміну консистенції, кольору, форми чи запаху ліків. Ніколи не приймайте ліки, які мають помітні зміни (до прикладу, таблетки, що тріснули, надкололися, склеїлися або стали незвично тверді чи м’які) незалежно від терміну придатності».

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