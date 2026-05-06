Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ

Офіційне прийняття угоди заплановане на 14–15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи

Вадуц став 25-ю столицею, яка оголосила про намір приєднатися до спецтрибуналу

Ліхтенштейн підтвердив намір приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

Ліхтенштейн став 25-ю державою, що приєдналася до ініціативи. Офіційне прийняття угоди заплановане на 14–15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться в Молдові.

За словами очільника МЗС, це історичне зусилля з притягнення до відповідальності, яке дозволить вперше з часів Нюрнберзького процесу забезпечити правосуддя за злочин агресії.

«Я вдячний Ліхтенштейну за його незмінну прихильність принципам підзвітності, міжнародного права та справедливості», – заявив Сибіга.

Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами активно працює над створенням Спеціального трибуналу, який зможе судити вище керівництво РФ за розв'язання повномасштабної війни. Раніше повідомлялося, що низка європейських країн уже підтримала модель трибуналу, яка базуватиметься на міжнародній угоді під егідою Ради Європи.

Раніше повідомлялося, що Чехія приєдналася до угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Раніше також Греція офіційно долучилася до ініціативи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

До слова, Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників спецтрибуналу проти Росії.