Ще одна країна приєдналася до угоди про спецтрибунал для РФ

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року

Україна закликала інші держави також долучатися до ініціативи

Греція офіційно долучилася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона стала 22-ю державою, яка повідомила Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише «Главком».

«Дякуємо нашим грецьким партнерам за підтримку зусиль із забезпечення відповідальності та закликаємо всі держави наслідувати цей приклад і повідомити Раду Європи про намір приєднатися до угоди», – написав Сибіга.

Міністр підкреслив, що процес формування трибуналу поступово набирає обертів, а кількість країн-учасниць зростає. Україна закликала інші держави також долучатися до ініціативи, щоб забезпечити покарання винних у розв’язаній війні.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Напередодні стало відомо, що Фінляндія офіційно приєдналася до переліку держав, що підтримують створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Країна підписала відповідну міжнародну угоду, яка закладає правовий фундамент для притягнення російського керівництва до відповідальності.