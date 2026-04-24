Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна приєдналася до угоди про спецтрибунал для РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року
фото з відкритих джерел

Греція офіційно долучилася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона стала 22-ю державою, яка повідомила Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише «Главком».

«Дякуємо нашим грецьким партнерам за підтримку зусиль із забезпечення відповідальності та закликаємо всі держави наслідувати цей приклад і повідомити Раду Європи про намір приєднатися до угоди», – написав Сибіга.

Міністр підкреслив, що процес формування трибуналу поступово набирає обертів, а кількість країн-учасниць зростає. Україна закликала інші держави також долучатися до ініціативи, щоб забезпечити покарання винних у розв’язаній війні.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України. 

Напередодні стало відомо, що Фінляндія офіційно приєдналася до переліку держав, що підтримують створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Країна підписала відповідну міжнародну угоду, яка закладає правовий фундамент для притягнення російського керівництва до відповідальності.

Теги: трибунал росія злочин Греція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua