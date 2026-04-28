Розвідка: економіка Росії входить у системну кризу

Митні доходи росії у 2025 році впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії

СЗР: уряд рф не здатен зупинити рецесію, а малий і середній бізнес масово йде з ринку

Економіка росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Бізнес іде з ринку, регіони в мінусі

Погіршення ситуації зумовлене кількома чинниками одночасно: з 1 січня 2026 року ставка ПДВ підвищена з 20% до 22%, уповільнилася робота соцмереж та інтернет-сервісів, зросли витрати на логістику, оплату праці та маркетинг. Як наслідок, лише протягом першого кварталу 6% підприємств припинили діяльність. У другому півріччі значна частина компаній готується до скорочень, а близько 30% суб'єктів малого та середнього бізнесу можуть залишити ринок.

Стрімко погіршується економічна ситуація в регіонах. Дефіцит консолідованих бюджетів суб'єктів рф за підсумками січня–лютого сягнув майже 1 трлн руб. (12,5 млрд дол. США). При цьому кількість регіонів, що демонструють зростання бюджетного дисбалансу, збільшується через відсутність стимулів для посилення фіскального тиску.

Митні доходи на мінімумі з початку війни

Санкційний тиск і безглузда політика федеральної влади призвели до зриву планів із надходжень від митних платежів. У 2025 році федеральна митна служба рф поповнила бюджет на 5,9 трлн руб. – проти 7,35 трлн руб. у 2024 році, тобто мінус 20%. Це найнижчий показник з початку повномасштабної війни проти України.

У 2022–2025 роках позитивне сальдо зовнішньої торгівлі рф скоротилося майже втричі – з 337 до 125 млрд дол. США. У 2026 році негативний тренд продовжується: за підсумками січня–лютого позитивне сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося на 33% (до 14,1 млрд дол. США) порівняно з аналогічним періодом минулого року (21 млрд дол. США).

Банківський сектор на межі системної кризи

Одночасно погіршується стан банківського сектору рф. У 2025 році чистий прибуток російських банків скоротився на 8%, а сектор балансує на межі системної кризи. Поточна відносна стабільність забезпечується лише домінуванням державних установ: «Сбербанк» і «ВТБ» разом забезпечили понад 60% від чистого прибутку всієї банківської системи рф у 2025 році – за рахунок масштабних реструктуризацій проблемних активів та регуляторних послаблень.

Збільшення частки «поганих» кредитів, прострочки платежів і масове закриття банківських відділень свідчать про зростаючу вразливість сектору та підвищення ймовірності повноцінної банківської кризи. Паралельно кремль систематично викривляє макроекономічну статистику – щоб сформувати у зовнішніх спостерігачів хибне уявлення про нібито стійкість економіки рф до санкційного тиску та колосальних військових витрат.



Нагадаємо, раніше СЗР зафіксувала, що промисловість росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.

До слова, за оцінками розвідки, економіка рф застрягла між стагнацією та інфляцією: жорстка монетарна політика центробанку фактично зупинила розвиток цивільних секторів, залишивши шанси на виживання лише військово-промисловому комплексу.