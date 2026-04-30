Бельгія приєднається до угоди про спецтрибунал для РФ

Трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російське політичне та військове керівництво за злочин агресії проти України

Бельгія приєднається до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Бельгії.

Бельгія стала 24-ю країною, яка оголосила про рішення доєднатися до угоди. Документ передбачає створення трибуналу, який буде уповноважений притягати до відповідальності російських політичних та військових керівників за злочин агресії проти України.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Нагадаємо, Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Раніше Греція офіційно долучилася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона стала 22 державою, яка повідомила Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.

До слова, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.