Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бельгія приєднається до угоди про спецтрибунал для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російське політичне та військове керівництво за злочин агресії проти України
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Брюссель став 24-ю столицею, яка оголосила про намір приєднатися до угоди

Бельгія приєднається до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Бельгії.

Бельгія стала 24-ю країною, яка оголосила про рішення доєднатися до угоди. Документ передбачає створення трибуналу, який буде уповноважений притягати до відповідальності російських політичних та військових керівників за злочин агресії проти України.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Нагадаємо, Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Раніше Греція офіційно долучилася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона стала 22 державою, яка повідомила Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.

До слова, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Читайте також:

Теги: трибунал Бельгія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Єлабузі розташована територія особливої ​​економічної зони «Алабуга». Там, окрім іншого, виготовляються безпілотники «шахед»
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Сьогодні, 12:41
Генерал-майор Азатбек Омурбеков, який командував російськими військами в Бучі
У військовій частині РФ підірвано генерала, причетного до злочинів у Бучі
Вчора, 10:18
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
26 квiтня, 11:42
Вашингтон запустив механізм контролю за діями Росії в Україні
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
24 квiтня, 16:09
Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
19 квiтня, 06:28
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
17 квiтня, 11:33
Молдова з 2022 року повідомила про 54 порушення авіапростору ракетами та дронами РФ
Молдова нарахувала десятки порушень неба з боку РФ: подробиці
9 квiтня, 21:42
Кремль готує в Естонії аналог «ДНР»? У соцмережах можна натрапити на сепаратистські пабліки «Нарвської народної республіки»
Посол України оцінив реальність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР»
9 квiтня, 19:13
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45

Політика

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Орську
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Орську
Проросійська партія Болгарії виступає проти безпекової угоди з Україною: до парламенту внесено резолюцію
Проросійська партія Болгарії виступає проти безпекової угоди з Україною: до парламенту внесено резолюцію
Бельгія приєднається до угоди про спецтрибунал для РФ
Бельгія приєднається до угоди про спецтрибунал для РФ
Арешт судна з краденим зерном. Ізраїль заявив про «фактичні прогалини» в запиті України
Арешт судна з краденим зерном. Ізраїль заявив про «фактичні прогалини» в запиті України
Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу
Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу
Путін «благословив» Кадирова на новий термін очільника Чечні (відео)
Путін «благословив» Кадирова на новий термін очільника Чечні (відео)

Новини

Оператори заблокували 100 тис спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Сьогодні, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua