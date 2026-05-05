Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, назвав вагому перевагу України перед Росією

Британський аналітик заявив, що Україна переосмислює характер війни
фото з відкритих джерел

Джеймс Шерр: «В України немає людських ресурсів для ведення такої війни, яку веде Росія. Але в неї є інше…»

Старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр, відомий своїми точними прогнозами про дії Кремля, вважає, що саме здатність до постійних інновацій та унікальна суспільна культура є головними козирями України у протистоянні з Росією. В інтерв'ю «Главкому» експерт проаналізував стратегію «асиметричних методів», про яку дедалі частіше говорять в українському керівництві.

На думку Джеймса Шерра, Україна обрала єдиний правильний шлях, оскільки змагатися з РФ у кількості живої сили неможливо.

«Україна знає, що не може перевершити Росію у тому, що та робить найкраще, тому вона повинна покладатися на власні сильні сторони. В України немає людських ресурсів для ведення такої війни, яку веде Росія. Але в неї є те, чого немає в Росії, а саме громадянське суспільство та культура «знизу вгору», – зазначив британський аналітик.

Шерр підкреслив, що український досвід використання технологій вже став цінним навіть для західних союзників.

«Україна може продовжувати впроваджувати інновації на постійній основі. Вона розуміє, що технології та методи війни постійно розвиваються. Україна не лише підтримує себе за допомогою цього підходу, вона значною мірою переосмислює характер сучасної війни. Україна навіть використовує цей досвід у Перській затоці для союзників Америки в цьому регіоні», – сказав Джеймс Шерр.

Ще до початку широкомасштабного вторгнення Джеймс Шерр чітко спрогнозував: Путіна не зупинять будь-які можливі втрати в Україні. До тих порад не прислухалися ні у Вашингтоні, ні у Парижі чи Берліні. 

Раніше Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому» назвав головну помилку адміністрації Байдена. Також він зазначив: поки що дуже мало людей засвоїли уроки російсько-української війни, бо спільнота все ще недооцінює менталітет супротивника

Нагадаємо, проєкт «Важливі історії» із посиланням на секретний звіт розвідки повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані глибокої тривоги через можливу ліквідацію з боку власних еліт.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

