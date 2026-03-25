ЄС долучився до створення трибуналу проти Росії

ЄС взяв на себе ключову роль у трибуналі проти РФ

Єврокомісія запропонувала долучити Союз до числа засновників трибуналу

Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

Після затвердження цієї ініціативи державами-членами ЄС зможе офіційно оголосити про намір приєднатися до трибуналу у статусі співзасновника. У такому разі Союз відіграватиме ключову роль у його роботі, зокрема стане членом Керівного комітету, який координуватиме діяльність органу.

Спеціальний трибунал матиме мандат на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Його створюють у межах Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування цього механізму.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила: «Правосуддя для жертв агресії – це найкращий шлях до тривалого миру. Прагнення до правосуддя також є стримуючим фактором для потенційних агресорів. У час, коли міжнародне право перебуває під історичним тиском, правильною відповіддю є більша підзвітність, а не менша. Налагодження правового процесу – як ми зараз робимо для України – потребує часу, зусиль і якомога ширшої міжнародної підтримки, але воно того варте».

Європейський Союз уже відіграв провідну роль у підготовці правової бази трибуналу. Основоположні документи були політично схвалені міжнародною коаліцією держав та організацій 9 травня 2025 року.

Крім того, Єврокомісія підтримує притягнення до відповідальності за злочин агресії через Міжнародний центр судового переслідування злочину агресії проти України, а також надала €10 мільйонів для роботи підготовчої групи, яка займається створенням оперативної структури трибуналу.

Нагадаємо, що у 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.