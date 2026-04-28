Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Ростислав Вонс
Угода про спецтрибунал буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи у середині травня
фото: freepik.com

Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до ініціативи

Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи. Сибіга висловив сподівання, що інші країни «наслідуватимуть цей приклад».

«14-15 травня в Кишиневі, Молдова, угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи. Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України – неминуча», – каже він.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Нагадаємо, Греція офіційно долучилася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона стала 22 державою, яка повідомила Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.

До слова, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Читайте також:

На одному з об’єктів LPP Holding виникла пожежа, яку поліція одразу кваліфікувала як теракт
Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного
30 березня, 03:47
Латвія погодилася увійти до числа членів-засновників трибуналу
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
30 березня, 20:22
У ніч проти п’ятниці, 27 березня, чоловік закидав коктейлями Молотова обʼєкт, який перебуває під управлінням «Росспівробітництва»
Планував атаку майже рік. Чехія затримала підозрюваного в нападі на «Російський дім»
31 березня, 16:54
Мілош Земан «відшмагав» свою медсестру вербовою різкою
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
8 квiтня, 16:22
Понад 50% чехів підтримують Україну
Посол оцінив градус антиукраїнських настроїв в Чехії
21 квiтня, 07:30
Більшість українців, які виїхали після 2022 року, планують повернення, але за умови безпеки і роботи
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
20 квiтня, 07:18
Українці посилили ринок праці Чехії
Посол розповів, які українці роблять Чехію кращою
18 квiтня, 09:53
Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
23 квiтня, 13:04
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
Сьогодні, 09:58

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
