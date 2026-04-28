Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Угода про спецтрибунал буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи у середині травня

Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до ініціативи

Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи. Сибіга висловив сподівання, що інші країни «наслідуватимуть цей приклад».

«14-15 травня в Кишиневі, Молдова, угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи. Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України – неминуча», – каже він.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Нагадаємо, Греція офіційно долучилася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона стала 22 державою, яка повідомила Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.

До слова, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.