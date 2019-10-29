Ліквідація аль-Багдаді: Трамп розсекретив фото героїчного пса



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Пес отримав поранення Фото: Твіттер Трампа

«Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса», - написав Трамп у Твіттері

Президент США Дональд Трамп опублікував засекречене раніше фото службового собаки, який брав участь в рейді проти ватажка терористів ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді і отримав поранення.

«Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса (ім'я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції із захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді», - написав Трамп у Твіттері.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2019 г.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство Абу Бакра аль-Багдаді в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Журналісти турецького агентства «Анадолу» побували в районі, де американські військові ліквідували ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

На оприлюдненому відео можна побачити уламки будівель і господарських споруд. Імовірно, там знаходилося укриття ватажка ІДІЛ.

До слова, терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.