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    Ліквідація аль-Багдаді: Трамп розсекретив фото героїчного пса

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    Пес&nbsp;отримав поранення - Ліквідація аль-Багдаді: Трамп розсекретив фото героїчного пса
    Пес отримав поранення
    Фото: Твіттер Трампа

    «Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса», - написав Трамп у Твіттері

    Президент США Дональд Трамп опублікував засекречене раніше фото службового собаки, який брав участь в рейді проти ватажка терористів ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді і отримав поранення.

    «Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса (ім'я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції із захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді», - написав Трамп у Твіттері.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство Абу Бакра аль-Багдаді в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Журналісти турецького агентства «Анадолу» побували в районі, де американські військові ліквідували ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

    На оприлюдненому відео можна побачити уламки будівель і господарських споруд. Імовірно, там знаходилося укриття ватажка ІДІЛ.

    До слова, терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.

    ІДІЛ США Сирія Дональд Трамп тероризм Ісламська держава
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