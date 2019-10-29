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    У світі

    Американські військові поховали останки аль-Багдаді в морі

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    США ліквідували&nbsp;лідера &laquo;Ісламської держави&raquo; Абу Бакра аль-Багдаді - Американські військові поховали останки аль-Багдаді в морі
    США ліквідували лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді

    Після смерті аль-Багдаді були проведені мусульманські релігійні обряди

    Останки ліквідованого лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу-Бакра аль-Багдаді були поховані в морі.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.

    За його словами, після смерті аль-Багдаді були проведені мусульманські релігійні обряди.

    Два представники міністерства оборони США підтвердили CNN, що останки аль-Багдаді були поховані в море.

    Як відомо, тіло лідера «Аль-Каїди» Усама бен Ладена, який був убитий під час спецоперації в Пакистані в 2011 році, також відразу після ліквідації помістили в навантажений поліетиленовий пакет і опустили з корабля в Аравійське море.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

    Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.

    ІДІЛ США смерть військові Ісламська держава
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