Американські військові поховали останки аль-Багдаді в морі



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США ліквідували лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді

Після смерті аль-Багдаді були проведені мусульманські релігійні обряди

Останки ліквідованого лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу-Бакра аль-Багдаді були поховані в морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.

За його словами, після смерті аль-Багдаді були проведені мусульманські релігійні обряди.

Два представники міністерства оборони США підтвердили CNN, що останки аль-Багдаді були поховані в море.

Як відомо, тіло лідера «Аль-Каїди» Усама бен Ладена, який був убитий під час спецоперації в Пакистані в 2011 році, також відразу після ліквідації помістили в навантажений поліетиленовий пакет і опустили з корабля в Аравійське море.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.