Дізнався з новин: Разумков прокоментував інформацію про відставку Богдана



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Один з обраних депутатів від «Слуги народу» заявив, що Богдан просто пожартував

Голова президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков стверджує, що йому нічого не відомо про нібито відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Про це пише Радіо Свобода.

«Я сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю», – зазначив Разумков.

Один з обраних депутатів від «Слуги народу», який просив не називати його імені, висловив думку, що Богдан просто пожартував.

«Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця», – сказав він.