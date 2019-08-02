Мендель назвала «чутками» інформацію про відставку Богдана



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В Офсі президента офіційно не підтвердили відставку Богдана

Юлія Мендель, прес-секретар президента Володимира Зеленського, назвала «чутками» інформацію про відставку глави ОП Андрія Богдана.

«Чутки не коментую», - заявила вона Українській правді у відповідь на прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ про те, що 1 серпня Богдан написав заяву про відставку з посади глави ОП за власним бажанням.

Інші джерела УП, включаючи неназваних співрозмовників в Офісі президента, поки також не підтвердили відставку Богдана.

Один з них зазначив, що таке повідомлення могло бути «жартом Богдана».

Раніше про можливий «жарт» з боку глави ОП також повідомило одне з джерел Радіо Свобода в партії Слуга народу - серед новообраних нардепів.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.