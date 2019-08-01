Замість Богдана Офіс президента очолить Баканов, – Лещенко



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Лещенко підтвердив одну з версій ЗМІ, що відставка Богдана може бути пов'язана з позицією США

Виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов може очолити Офіс президента в разі прийняття відставки Андрія Богдана.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко в Telegram-каналі.

Лещенко зазначив, що Баканов спочатку входив до списку претендентів на посаду голови тоді ще Адміністрації президента і при цьому не викликав спротиву з американської сторони.

«У разі якщо Богдан дійсно піде, претендентом на його місце буде Іван Баканов, нинішній в.о. голови СБУ, який спочатку входив в шорт-лист претендентів на голову АП і при цьому був вхожий до американців», - написав він у Telegram.

При цьому Лещенко підтвердив одну з версій ЗМІ, що відставка Богдана може бути пов'язана з позицією США.

В Офісі президента офіційно не спростували і не підтвердили інформацію про відставку Богдана.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. Наразі це не є підтвердженою інформацією.

За даними Liga.net, відставка Богдана була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.