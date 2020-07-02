ВООЗ повідомила про кількість вакцин від коронавірусу, що розробляється у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гендиректор ВООЗ вважає, що провідні розробники знаходяться в «місяцях від успіху»

У світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє The Washington Post.

Гендиректор ВООЗ вважає, що провідні розробники знаходяться в «місяцях від успіху».

Тедрос Адханом зазначив, що зараз міжнародне співробітництво відіграє життєво важливу роль в питаннях розробки вакцини від Covid-19.

«Провідних кандидатів, можливо, лише місяці відокремлюють від успіху. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося», - заявив гендиректор.

Нагадаємо, наприкінці червня в Японії почали тестувати на людях вакцину проти Covid-19.

Як повідомлялося, китайці повідомили про успішне тестування на людях вакцини від Covid-19.

До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

Копіювати код для вставки

У Києві станом на 2 липня зареєстровано 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 104 особи. Від початку епідемії у столиці одужали 1642 людини (за добу 44), померли 111 осіб (за добу 3).