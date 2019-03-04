На півночі Іспанії спалахнули лісові пожежі
-
Розсилка
Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні Іспанії
Найсерйозніші пожежі зафіксовані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді
На півночі Іспанії через малу кількість опадів спалахнули лісові пожежі.
У понеділок вранці пожежники боролися із близько сотнею окремих лісових пожеж в північній частині Астурії, повідомляє The Local.
Поширенню вогню сприяли сильний вітер і суха погода. На допомогу 200 пожежникам були викликані також пожежні війська. Разом вони намагаються приборкати вогонь.
Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні. Найсерйозніші спалахи були зареєстровані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді.
Кілька ліній електропередач постраждали від пожеж, в результаті чого в деяких сільських районах Астурії припинилося електропостачання. Другорядні дороги були закриті через близькість вогню.
У сусідній Кантабрії і Країні Басків сталося близько 20 пожеж.
Нагадаємо, в австралійському штаті Вікторія вирують 19 масштабних лісових пожеж. Через вогонь вже знищені понад шість гектарів лісу та згоріли п'ять житлових будинків.
Джерело: Європейська правда