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    На півночі Іспанії спалахнули лісові пожежі

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    <p><span>Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні Іспанії<o:p></o:p></span></p> - На півночі Іспанії спалахнули лісові пожежі

    Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні Іспанії

    Найсерйозніші пожежі зафіксовані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді

    На півночі Іспанії через малу кількість опадів спалахнули лісові пожежі.

    У понеділок вранці пожежники боролися із близько сотнею окремих лісових пожеж в північній частині Астурії, повідомляє The Local.

    Поширенню вогню сприяли сильний вітер і суха погода. На допомогу 200 пожежникам були викликані також пожежні війська. Разом вони намагаються приборкати вогонь.

    Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні. Найсерйозніші спалахи були зареєстровані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді.

    Кілька ліній електропередач постраждали від пожеж, в результаті чого в деяких сільських районах Астурії припинилося електропостачання. Другорядні дороги були закриті через близькість вогню.

    У сусідній Кантабрії і Країні Басків сталося близько 20 пожеж.

    Нагадаємо, в австралійському штаті Вікторія вирують 19 масштабних лісових пожеж. Через вогонь вже знищені понад шість гектарів лісу та згоріли п'ять житлових будинків.

    Джерело: Європейська правда

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