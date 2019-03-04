На півночі Іспанії спалахнули лісові пожежі



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Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні Іспанії

Найсерйозніші пожежі зафіксовані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді

На півночі Іспанії через малу кількість опадів спалахнули лісові пожежі.

У понеділок вранці пожежники боролися із близько сотнею окремих лісових пожеж в північній частині Астурії, повідомляє The Local.

Поширенню вогню сприяли сильний вітер і суха погода. На допомогу 200 пожежникам були викликані також пожежні війська. Разом вони намагаються приборкати вогонь.

Повідомлення про пожежі надійшли із близько 30 з 78 муніципалітетів в північному регіоні. Найсерйозніші спалахи були зареєстровані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді.

Кілька ліній електропередач постраждали від пожеж, в результаті чого в деяких сільських районах Астурії припинилося електропостачання. Другорядні дороги були закриті через близькість вогню.

У сусідній Кантабрії і Країні Басків сталося близько 20 пожеж.

Нагадаємо, в австралійському штаті Вікторія вирують 19 масштабних лісових пожеж. Через вогонь вже знищені понад шість гектарів лісу та згоріли п'ять житлових будинків.

Джерело: Європейська правда