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Літак зачепив хвостом смугу під час посадки в Лондоні (відео)

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Літак зачепив хвостом смугу під час посадки в Лондоні (відео)
Пасажирський літак British Airways під час заходу на посадку в аеропорту Хітроу
фото: British Airways

Пілоти перервали приземлення та підняли літак у повітря. Друга спроба завершилася успішно

Пасажирський літак авіакомпанії British Airways під час посадки в лондонському аеропорту Хітроу зачепив хвостовою частиною злітно-посадкову смугу. Пілоти перервали приземлення, знову набрали висоту, а згодом успішно посадили лайнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC News Україна та британське видання The Independent.

Інцидент стався у четвер, 12 листопада, з літаком Airbus A321neo, який виконував рейс BA431 з Амстердама до Лондона. Повітряне судно заходило на посадку в аеропорту Хітроу приблизно о 10:35 за місцевим часом.

Відео моменту опублікував авіаційний проєкт Big Jet TV, який веде прямі трансляції з аеропорту. На записі видно, як літак під час приземлення торкається злітної смуги, після чого його хвостова частина зачіпає поверхню. За повідомленнями британських медіа, контакт із землею міг відбутися двічі. Однак остаточної офіційної оцінки кількості таких дотиків поки немає.

Літак зачепив хвостом смугу під час посадки в Лондоні (відео) фото 1
скрин: Big Jet TV / YouTube

Після контакту зі смугою екіпаж ухвалив рішення перервати посадку. Літак знову набрав висоту приблизно 1,2 км (4 тис. футів), виконав маневр повторного заходу та повернувся на посадку.

Друга спроба виявилася успішною. За даними авіаційних ресурсів, Airbus приземлився о 10:49 – приблизно через 14 хвилин після першої спроби. Пасажири змогли залишити борт у звичайному порядку. Інформації про постраждалих не надходило.

British Airways допомагає розслідувати інцидент

У British Airways підтвердили, що літак безпечно приземлився. Представник авіакомпанії також повідомив, що перевізник співпрацює з британським Управлінням з розслідування авіаційних подій (AAIB), яке займається з'ясуванням обставин інциденту.

«Літак безпечно приземлився. Ми допомагаємо AAIB у розслідуванні та наразі не можемо надати додаткових коментарів з юридичних причин», – заявив представник авіакомпанії.

Після інциденту повітряне судно вивели з експлуатації для технічної перевірки. Інформації про характер можливих пошкоджень наразі не оприлюднили. Причини контакту хвостової частини зі злітною смугою також поки не встановлені.

Що таке удар хвостом літака?

В авіації таке явище називають tail strike. Воно виникає, коли під час зльоту або посадки задня частина фюзеляжу літака торкається злітно-посадкової смуги. Такий контакт може пошкодити нижню частину корпусу повітряного судна. Після подібних випадків літак має пройти технічний огляд, перш ніж повернутися до польотів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року в аеропорту Чикаго пасажирський літак Southwest Airlines ледь не зіткнувся з приватним повітряним судном під час посадки. Пілоти в останній момент перервали приземлення та знову підняли лайнер у повітря.

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Теги: відео аеропорт Велика Британія літак авіаперевезення

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