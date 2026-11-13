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США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини
Міжнародні рейси, які прямують до США, оброблятимуть в індивідуальному порядку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Американська авіаційна влада наказала літакам залишатися на землі

У Сполучених Штатах запровадили загальнонаціональну зупинку вильотів літаків. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) пояснило рішення надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативне повідомлення Центру управління повітряним рухом США та американське видання Axios.

Що відомо про загальнонаціональну зупинку

Розпорядження оприлюднив Центр управління повітряним рухом США (ATCSCC). В оперативному повідомленні №111 від 13 листопада зазначено, що всі американські аеропорти переведено в режим National Ground Stop. Це передбачає тимчасове припинення вильотів до подальшого розпорядження авіаційної влади.

«Усі аеропорти переведено в режим зупинки на землі. Увесь повітряний рух, який очікує вильоту, має залишатися на землі до подальшого повідомлення», – йдеться в документі.

США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини фото 1

У повідомленні також наголошується, що міжнародні рейси, які прямують до США, оброблятимуть в індивідуальному порядку. Відтак, для літаків, які вже перебувають у повітрі та прямують до американських аеропортів, передбачений окремий порядок координації.

За оприлюдненим графіком, подія мала розпочатися 13 листопада о 20:53 за всесвітнім координованим часом (22:53 за Києвом). Час набуття чинності розпорядження – 20:54 UTC (22:54 за Києвом). Попередньо завершення обмежень запланували на 14 листопада о 04:30 UTC, тобто о 06:30 за київським часом.

Важливо, що зазначений час завершення є попереднім. У документі прямо вказано: літаки повинні залишатися на землі до подальшого повідомлення. Це залишає авіаційній владі можливість продовжити обмеження, якщо обставини вимагатимуть додаткового часу.

Американське видання Axios також повідомило про запровадження надзвичайно рідкісної загальнонаціональної зупинки. За інформацією журналістів, FAA послалося на безпекові міркування та надзвичайні обставини. На момент виходу повідомлення подробиць про причину рішення та очікувану тривалість обмежень видання не наводило.

Що відбувається в американських аеропортах

Перед запровадженням загальнонаціонального обмеження FAA фіксувало окремі проблеми з роботою аеропортів. Зокрема, в Чикаго два летовища – О'Гара (ORD) та Мідвей (MDW) – отримали статус Ground Stop через відмову обладнання.

За оперативною таблицею авіаційного відомства, обмеження в О'Гарі діяло з 22:10 до 23:30 за київським часом, а в Мідвеї – з 22:17 до 23:30. В обох випадках причиною вказали Equipment outage, тобто несправність обладнання.

Крім того, FAA повідомляло про затримки в інших аеропортах:

  • Сан-Франциско – середня затримка 138 хвилин через погодні умови;
  • Ла-Гуардія в Нью-Йорку – 45 хвилин через вітер;
  • Бостон – 26 хвилин через завантаженість аеропорту;
  • Орландо – 30 хвилин через обмеження руху;
  • Ньюарк, Фінікс і Г'юстон – приблизно 15 хвилин затримки.

Ці обмеження були окремими подіями, які FAA відображало в системі моніторингу. Загальнонаціональне розпорядження ATCSCC стало окремим рішенням, яке поширюється на всі аеропорти країни.

США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини фото 2

Що стало причиною

Наразі FAA не назвало конкретної технічної причини загальнонаціональної зупинки. У тексті розпорядження є лише посилання на надзвичайні обставини та необхідність забезпечення безпеки польотів.

Водночас у повідомленнях пілотів та авіаційних спільнот у соціальних мережах згадуються проблеми з радіозв'язком і частотами, якими користуються диспетчери. Пасажири з різних аеропортів США розповідали, що екіпажі повідомляли про заборону на зліт і необхідність чекати подальших вказівок. Деякі літаки після тривалого очікування поверталися до виходів на посадку.  

До слова, у вересні 2026 року проблеми з телекомунікаційною інфраструктурою вже спричиняли масштабні перебої в роботі авіаційної системи США. Тоді будівельники випадково пошкодили оптоволоконну лінію в Нью-Джерсі, якою користувалося Федеральне управління цивільної авіації. Резервна лінія також виявилася пошкодженою, а несправність обладнання диспетчерського центру у Філадельфії додатково ускладнила ситуацію. За даними Reuters, 21 вересня тисячі рейсів затримали, скасували або перенаправили, а понад 100 літаків змінили маршрут. Водночас наразі немає підтвердження, що нинішня зупинка пов'язана з тим попереднім інцидентом.

США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини фото 3

Загальнонаціональна зупинка авіавильотів у США – рідкісне явище. Востаннє до нинішнього інциденту FAA запроваджувало аналогічне обмеження 11 січня 2023 року. Тоді причиною став технічний збій системи NOTAM, яка забезпечує пілотів інформацією про небезпеки та обмеження під час польотів. Усі вильоти в країні призупинили приблизно на дві години. За даними Управління підзвітності уряду США, того дня скасували понад 1300 рейсів, ще майже 10 тис. затримали.

Нагадаємо, американські аеропорти вже стикалися з масштабними перебоями в роботі через проблеми з авіадиспетчерами. У жовтні 2025 року через нестачу персоналу затримували та скасовували рейси в Орландо, Нью-Йорку та Вашингтоні.

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Теги: зупинка обмеження аеропорт США літак

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