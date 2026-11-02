«40 заручників та десятки швидких»: що насправді сталося під Києвом (відео)

Інформація про 40 заручників у Петропавлівській Борщагівці під Києвом не підтвердилася

На місці події зібрався натовп

У соціальних мережах та низці Telegram-каналів сьогодні, 2 листопада, поширили фейкову інформацію про те, що у передмісті столиці озброєні особи нібито захопили у заручники десятки людей. Про це повідомляє «Главком».

У мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Водночас біля швидкої зібрався натовп. Люди вимагали від чоловіка зняти маску. Також з’явилися повідомлення про сутички та те, що присутніх облили невідомою рідиною.

❗️Інформація про 40 заручників у Петропавлівській Борщагівці під Києвом не підтвердилася За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, на місці перебуває одна людина – попередньо чоловік, який може бути у СЗЧ. Водночас біля швидкої зібрався натовп. Люди вимагали від чоловіка зняти маску. Також з’явилися повідомлення про сутички та те, що присутніх облили невідомою рідиною. Обставини події уточнюються. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 2, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Джерела Тсн у правоохоронних органах спростували цю інформацію та заявили, що вона повністю не відповідає дійсності.

Як з'ясувалося, жодного масового захоплення заручників не було. За попередніми даними правоохоронців, на місці перебуває одна людина – чоловік, який може самовільно залишити військову частину (СЗЧ).

Наразі правоохоронці працюють на місці та уточнюють усі обставини події. Офіційні деталі встановлюються.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави розглянув справу мобілізованого військовослужбовця, який майже 20 місяців перебував поза частиною (СЗЧ). Як встановлено матеріалами справи, чоловік був мобілізований і служив на посаді стрільця окремого кулеметного взводу. 27 жовтня 2024 року він самовільно залишив місце дислокації підрозділу.