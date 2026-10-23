В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»

Пожежа була швидко загашена, і вантажний літак вирулив на стоянку

22 жовтня близько 19:20 в японському міжнародному аеропорту Тюбу під час приземлення виникло займання українського вантажного літака Ан-124 «Руслан». Про це пише «Главком» із посиланням на NHK.

Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки пожежі, після чого вогонь швидко ліквідували. Літак самостійно вирулив на стоянку, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу тимчасово перекривали на 15 хвилин для огляду екстренними службами, після чого аеропорт повернувся до штатного режиму роботи. Наразі інформація про характер вантажу та можливі пошкодження борту відсутня, а компанія «Авіалінії Антонова» подію поки не коментувала. Відомо, що рейси даного судна до аеропорту Тюбу розпочалися місяць тому.

Після початку повномасштабного російського вторгнення авіакомпанія «Авіалінії Антонова» перенесла основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.

Ан-124-100 «Руслан» – це важкий транспортний літак, призначений для перевезення великогабаритних та надважких вантажів. Його максимальна вантажність становить близько 120 тонн.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси.