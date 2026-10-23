Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»
Український вантажний літак Ан-124 «Руслан» спалахнув у японському аеропорту Тюбу
фото: NHK

Пожежа була швидко загашена, і вантажний літак вирулив на стоянку

22 жовтня близько 19:20 в японському міжнародному аеропорту Тюбу під час приземлення виникло займання українського вантажного літака Ан-124 «Руслан». Про це пише «Главком» із посиланням на NHK.

Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки пожежі, після чого вогонь швидко ліквідували. Літак самостійно вирулив на стоянку, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу тимчасово перекривали на 15 хвилин для огляду екстренними службами, після чого аеропорт повернувся до штатного режиму роботи. Наразі інформація про характер вантажу та можливі пошкодження борту відсутня, а компанія «Авіалінії Антонова» подію поки не коментувала. Відомо, що рейси даного судна до аеропорту Тюбу розпочалися місяць тому.

Після початку повномасштабного російського вторгнення авіакомпанія «Авіалінії Антонова» перенесла основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.

Ан-124-100 «Руслан» – це важкий транспортний літак, призначений для перевезення великогабаритних та надважких вантажів. Його максимальна вантажність становить близько 120 тонн.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. 

Теги: Японія аеропорт літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Жибров був командиром ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя льотчику, який спрямував палаючий Су-25 на окупантів
20 жовтня, 14:47
Путін перебував у Туркменістані з дводенним візитом, але через повітряну загрозу не може повернутися в Москву
Літак Путіна не міг приземлитися в Москві через атаку дронів – ЗМІ
9 жовтня, 17:45
Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
9 жовтня, 05:52
Росавіація пояснила рішення необхідністю забезпечення безпеки польотів
Аеропорти Росії не приймають літаки: рейси масово перенаправляють
9 жовтня, 03:58
Збірна Північної Кореї вилетіла з Азійських ігор від Японії
Футболісти КНДР обурили стадіон витівкою перед матчем з Японією
8 жовтня, 21:31
Німецькі слідчі встановили можливий зв’язок підозрюваних із російським ГРУ
ЗМІ розкрили особу ймовірного організатора атаки на літак ЗСУ в Німеччині
2 жовтня, 14:52
Ту-95МС належить до основних стратегічних бомбардувальників Росії, якими окупанти завдають регулярних ударів по Україні
Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ
1 жовтня, 08:04
Українець та росіянин посадили літак Flydubai після нападу на капітана
Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана
30 вересня, 15:23
Втрати ворога станом на 26 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 26 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
26 вересня, 06:55

Соціум

У Тибеті стався потужний землетрус: загинули щонайменше 16 людей
У Тибеті стався потужний землетрус: загинули щонайменше 16 людей
В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»
В аеропорту Японії сталося займання українського літака Ан-124 «Руслан»
Убивство російського художника-критика Путіна. У Польщі затримано другого підозрюваного
Убивство російського художника-критика Путіна. У Польщі затримано другого підозрюваного
У Німеччині затримано українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
У Німеччині затримано українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Хусити заявили про удар по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії
Хусити заявили про удар по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії
Франція зафіксувала перший у світі випадок вірусу Шамонда в людини
Франція зафіксувала перший у світі випадок вірусу Шамонда в людини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
137K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
94K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Вчора, 15:31
Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення
Вчора, 14:56
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Вчора, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Вчора, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Вчора, 13:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua