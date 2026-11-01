Дослідник знайшов у сараї рідкісний Bentley, що може коштувати $1 млн

Bentley 4½ Litre 1928 року у напівзруйнованому сараї у Великій Британії

Чотиримісний турер із кузовом Vanden Plas зберіг значну частину оригінального вигляду попри корозію на крилі

Британський мандрівник Колін Сміт, який досліджує покинуті будівлі, натрапив на Bentley 1928 року випуску в напівзруйнованому сараї серед старих машин. Видання оцінюють можливу вартість автомобіля після реставрації та підтвердження автентичності у понад $1 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motor1 та Supercar Blondie.

Сміт веде YouTube-канал The Bearded Explorer, де показує покинуті маєтки, ферми, старі будинки та інші забуті місця. Під час таких експедицій він не раз знаходив автомобілі, які роками стояли без руху. Раніше до його знахідок належали Ferrari, пов'язаний із «Формулою-1», і легендарний Jaguar E-Type.

Цього разу чоловік разом із приятелем вирушив до старої господарської будівлі після повідомлення про незвичайну машину всередині. Сарай був у поганому стані: частина стіни обвалилася, і споруда навряд чи пережила б ще одну зиму.

Спершу дослідники побачили кілька автомобілів, які не обіцяли стати унікальною знахідкою.

Серед них були:

два триколісні Reliant Robin;

BMW 323;

старий Jaguar, який Сміт попередньо визначив як XK120.

Найбільше захоплення викликала машина, захована далі в сараї, – довоєнний Bentley 4½ Litre 1928 року випуску. Попри очевидно довгий простій у занедбаному приміщенні, автомобіль зберіг значну частину оригінального вигляду. На задньому правому крилі помітна корозія, але загальний стан машини здивував дослідників.

Модель випустили обмеженим тиражем

Цінність знахідки полягає не лише в поважному віці. Модель 4½ Litre виготовляли з 1927 до 1931 року, і за цей час британський виробник зібрав приблизно 720 таких автомобілів.

Ще цікавіша деталь стосується кузова. Його виготовило відоме британське ательє Vanden Plas, що спеціалізувалося на кузовах для престижних машин. Із 720 автомобілів цієї моделі лише 204 отримали кузови від цього ательє, а чотиримісних спортивних турерів, до яких належить знайдений Bentley, було всього 148.

Автомобіль оснащений чотирициліндровим двигуном об'ємом 4,4 л. У стандартному виконанні мотор розвивав близько 110 кінських сил. Для кінця 1920-х років це були серйозні показники, особливо для спортивної машини, розрахованої на далекі подорожі.

Модель, що прославилася в Ле-Мані

Bentley 4½ Litre увійшов в історію автоспорту завдяки перемозі на гонці «24 години Ле-Мана» у 1928 році. За кермом переможного автомобіля сиділи британець Вулф Барнато та австралієць Бернард Рубін. Вони здолали тривале суперництво з екіпажем французького Stutz і принесли марці чергову перемогу на престижних перегонах.

Саме тоді Bentley здобув репутацію виробника потужних і витривалих машин. Успіхи на трасі стали важливою частиною історії бренду й закріпили його статус серед найвідоміших британських марок.

Водночас підтверджень, що знайдений у сараї екземпляр брав участь у перегонах, немає. Йдеться про модель, яка перемогла в Ле-Мані, а не про цю конкретну машину.

Чи справді знахідка коштує мільйон доларів

За оцінкою автомобільних видань, після повної реставрації та підтвердження оригінальності Bentley може коштувати понад $1 млн. Проте це лише потенційна ринкова вартість, а не офіційна оцінка знайденого автомобіля.

Ціни на такі машини суттєво різняться залежно від стану та історії. Наприклад, Bentley 4½ Litre 1928 року з кузовом Vanden Plas у 2021 році продали на аукціоні RM Sotheby’s за $1,105 млн. Інший екземпляр цієї моделі у 2026 році пішов з торгів приблизно за $450 тис.

Для майбутньої оцінки важливо встановити, чи збереглися оригінальні деталі, чи збігаються номери шасі та двигуна із заводськими документами, а також відновити історію попередніх власників.

Відомо, що останнє свідоцтво про реєстрацію автомобіля у Великій Британії (V5) видали у 2012 році. Хто володів Bentley відтоді та скільки саме років він простояв у сараї, наразі невідомо.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про інший рідкісний британський автомобіль – Bentley Brooklands 1996 року, першим власником якого був модельєр Джорджо Армані. Машину виставили на аукціон із прогнозованою ціною до 90 тис. євро.