За мить до авіатрощі: в аеропорту Чикаго ледь не зіштовхнулися два літаки (відео)

Пілотам в останню мить вдалося здійснити повторний зліт

Пасажирський лайнер авіакомпанії Southwest Airlines ледь не врізався в приватний літак під час своєї посадки. Пілотам вдалося уникнути потенційного зіткнення, раптово здійснивши повторний зліт. Інцидент стався в чиказькому аеропорті Мідвей штату Іллінойс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC 7 Chicago.

На опублікованому відео видно, як Боїнг 737 здійснює планову посадку, під час якої прямо за курсом опиняється приватний літак компанії Flexjet, який перетинає смугу. Однак екіпаж рейсу Southwest 2504 не розгубився та скасував своє приземлення. Натомість здійснив повторний зліт і розворот у повітрі, тим самим уникнувши трагедії. Про це йдеться в заяві Федерального авіаційного управління, пише американське видання NewsNation.

Про потерпілих не повідомляється. Згідно з аудіозаписами аеропорту, пілот бізнес-джету неправильно зрозумів вказівки диспетчера. Розслідуванням займається Федеральне авіаційне управління США, Національна рада з безпеки на транспорті та причетні до події авіакомпанії, заявили на сторінці відомства у соцмережах.

У свою чергу авіакомпанія Southwest заявила, що екіпаж дотримувався процедур безпеки, і літак приземлився «без інцидентів», пише AP.

Тим часом агентства також вивчають низку інших інцидентів за участю літаків, які сталися цього року в США. Зокрема, смертельне зіткнення пасажирського літаком American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk у Вашингтоні. На борту лайнера перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, у гелікоптері – троє людей. Ніхто внаслідок авіатрощі не вижив.

Цього місяця на півдні Аризони у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Національна рада з безпеки на транспорті, яка веде розслідування повідомила, що один літак безпомилково приземлився, а інший вдарився об землю біля злітно-посадкової смуги та загорівся.

Раніше «Главком» повідомляв про ще одну авіатрощу в США. У Філадельфії, штат Пенсильванія, впав медично-евакуаційний літак. Він перевозив дитину, яка нещодавно завершила лікування в лікарні Шрайнер. Як наслідок, трагічно загинули дитина, її матір та ще п’ятеро людей.