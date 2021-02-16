Літак із застряглими українськими туристами вилетів із Занзібару

Попри те, що деяким українцям було довго їхати від готелю до аеропорту, літак SkyUp забрав усіх

Літак SkyUp з українцями на борту вже залишив Занзібар. Після трьох діб затримки пасажири рейсу PQ 1972 «Занзібар – Анталія – Київ» змогли вилетіти з острова.

Про це в коментарі hromadske розповіла одна з пасажирок рейсу.

Попри те, що деяким українцям було довго їхати від готелю до аеропорту, літак SkyUp забрав усіх.

Однак, як повідомив пасажирам туроператор Kompas Ukraine, у зв'язку з тим, що рейс виконується через Анталію, частково багаж доведеться залишити на Занзібарі.

Представники туроператора попросили людей взяти у ручну поклажу зимовий одяг для прибуття до аеропорту «Бориспіль».

Туристів, чий багаж не прилетить до Києва, просять звернутися у службу розшуку багажу в аеропорту та оформити акт про неналежне перевезення багажу, пише ЗМІ.

Водночас, представники SkyUp цю інформацію спростовують. Там заявляють, що літак забрав увесь багаж – після злету надійшло повідомлення, що всі речі завантажили на борт.

Згідно з даними компанії SkyUp, літак рейсу PQ1972 приземлиться в аеропорту «Бориспіль» о 7:20 вівторка, 16 лютого.

Нагадаємо, у понеділок ввечері турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак з українцями із Занзібару сів в Антальї.

Як повідомлялося, майже 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp вели переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

До слова, відома «дівчина з собачкою з Вуханю» також застрягла на Занзібарі.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що туристи застрягли на Занзібарі через несправний літак.

Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.

Читайте також: