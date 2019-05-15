В аеропортах затримуються 12 єгипетських рейсів SкуUp



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Авіакомпанія вибачається за незручності, а з питань отримання компенсації просить звертатися до турагента, у якого був придбаний тур

Деякі рейси, за даними компанії, затримуватимуться на 8-10 годин

Авіакомпанія SкуUp Airlines повідомила про зміни часу відправлення чотирьох рейсів 15 травня до/з Шарм-ель-Шейха (Єгипет).

Про це йдеться в інформації на сайті авіаперевізника, датованій 14 травня.

«Зміни у розкладі рейсів 15.05.2019. Шановні пасажири, у зв`язку з обмеженнями аеропорту, звідки виконувався виліт повітряного судна Skyup airlines**, відбулися зміни у розкладі наступних рейсів», - сказано в повідомленні.

Далі розміщено перелік рейсів, виліт яких затримується: PQ7107 (Київ – Шарм-ель-Шейх), PQ7152 (Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя), PQ7151 (Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх) та PQ7108 (Шарм-ель-Шейх - Київ).

Авіакомпанія вибачається за незручності, а з питань отримання компенсації просить звертатися до турагента, у якого був придбаний тур.

Водночас на онлайн-табло перевізника станом на 10.00 15 травня розміщено інформацію про затримки з відправленням 12 рейсів до/з Єгипту. При цьому окремі затримки, за даними компанії, сягнуть 8-10 годин.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines 14 травня повідомила про зміни в часі відправлення одразу восьми авіарейсів.