Літаки Бельгії перехопили російські Су-27



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Бельгійські літаки провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану

Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів

Військові літаки Бельгії, які взяли участь у місії НАТО з повітряного патрулювання балтійських країн, провели перехоплення російських винищувачів Су-27 над Балтійським морем. Про це повідомляє

Повідомляється на Twitter Міністерство оборони королівства.

«Вчора літаки F-16 бельгійських ВПС, у даний час розгорнуті в Балтійському регіоні для забезпечення недоторканності повітряного простору НАТО, провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану. Наша місія — забезпечувати вашу безпеку», — заявили в Міноборони Бельгії, не уточнюючи ні кількість російських літаків, ні район перехоплення.

Пояснюється, що у мирний час під «перехопленням» мається на увазі зближення і візуальний огляд військовими літаками помічених на радарі повітряних цілей.

Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів.