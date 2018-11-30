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    Літаки Бельгії перехопили російські Су-27

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    Бельгійські літаки&nbsp;провели перехоплення групи російських Су-27, що&nbsp;летіли без надання польотного плану - Літаки Бельгії перехопили російські Су-27
    Бельгійські літаки провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану

    Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів

    Військові літаки Бельгії, які взяли участь у місії НАТО з повітряного патрулювання балтійських країн, провели перехоплення російських винищувачів Су-27 над Балтійським морем. Про це повідомляє 

    Повідомляється на Twitter Міністерство оборони королівства. 

    «Вчора літаки F-16 бельгійських ВПС, у даний час розгорнуті в Балтійському регіоні для забезпечення недоторканності повітряного простору НАТО, провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану. Наша місія — забезпечувати вашу безпеку», — заявили в Міноборони Бельгії, не уточнюючи ні кількість російських літаків, ні район перехоплення.

    Пояснюється, що у мирний час під «перехопленням» мається на увазі зближення і візуальний огляд військовими літаками помічених на радарі повітряних цілей.

    Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів.

     

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