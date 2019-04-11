Литва відкликала свого посла в Росії після погроз



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Становище посла Литви в Росії ускладнюється його статусом спеціального свідка в рамках розслідування справи про хабарі за видачу візи російському банкірові

Міністр закордонних справ Литви заявив, що «можливо, послу деякий час краще не їхати в Росію»

Литва відкликала свого посла в Росії Рямігіюса Мотузаса для консультацій.

Про це повідомляє агентство BNS.

«Посол відкликається для консультацій через уразливість, обумовлену погрозами, які отримало посольство, співробітники посольства і посол після вироку в «справі 13 січня», - сказала прес-аташе міністра закордонних справ Литви Раса Якілайтене.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс заявив, що становище посла в Росії ускладнюється його статусом спеціального свідка. Його Мотузасу присвоїли в рамках розслідування в Литві справи про хабарі за видачу візи.

«Оскільки це пов'язано з Росією в певному сенсі, то посол може бути уразливий. Можливо, йому деякий час краще не їхати в цю країну», - сказав міністр.

Нагадаємо, у справі про хабарі за видачу візи був затриманий колишній посол Литви в Росії Рімантас Шидлаускас. Його підозрюють в тому, що він за гроші скористався старими зв'язками в міністерстві закордонних справ, щоб допомогти з отриманням шенгенської візи російському банкірові Ринату Насирову.

Як відомо, також Слідчий комітет РФ порушив справу проти литовських суддів, які винесли обвинувальний вирок учасникам подій у Вільнюсі 13 січня 1991 року. Фігурантами кримінальної справи, порушеної СК, стали 4 судді Вільнюського окружного суду. Їх підозрюють у винесенні завідомо неправосудного вироку кільком російським громадянам, яких звинувачують в причетності до сутичок у Вільнюсі в 1991 році.

Джерело: Новая Газета