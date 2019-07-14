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    На бульварі Дружби народів кілька ДТП паралізували рух автотранспорту

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    Затор в напрямку лівого берега починається в районі вул. Підвисоцького і закінчується в районі вул. Болсуновської - На бульварі Дружби народів кілька ДТП паралізували рух автотранспорту
    Затор в напрямку лівого берега починається в районі вул. Підвисоцького і закінчується в районі вул. Болсуновської
    Фото УНН

    В напрямку до лівого берега зіштовхнулись дві вантажівки, в результаті чого одна з них опинилась біля обочини, а друга, із розбитим задом, вилетіла на смугу зустрічного транспорту

    В Києві кілька дорожньо-транспортних пригод паралізували рух автомобільного транспорту бульваром Дружби народів по обидва боки від однойменного метро.

    Зокрема в районі Болсуновської в напрямку до лівого берега зіштовхнулись дві вантажівки, в результаті чого одна з них опинилась біля обочини, а друга, із розбитим задом, вилетіла на смугу зустрічного транспорту.

    За даними онлайн-сервісу Google Maps, затор в напрямку лівого берега починається в районі вул. Підвисоцького і закінчується в районі вул. Болсуновської. В протилежному напрямку ускладнений рух авто через одразу дві аварії – від вул. Болсуновської аж до Старонаводницької.

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    На бульварі Дружби народів кілька ДТП паралізували рух автотранспорту
    На бульварі Дружби народів кілька ДТП паралізували рух автотранспорту
    На бульварі Дружби народів кілька ДТП паралізували рух автотранспорту

    Джерело: УНН

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