На бульварі Дружби народів кілька ДТП паралізували рух автотранспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затор в напрямку лівого берега починається в районі вул. Підвисоцького і закінчується в районі вул. Болсуновської Фото УНН

В напрямку до лівого берега зіштовхнулись дві вантажівки, в результаті чого одна з них опинилась біля обочини, а друга, із розбитим задом, вилетіла на смугу зустрічного транспорту

В Києві кілька дорожньо-транспортних пригод паралізували рух автомобільного транспорту бульваром Дружби народів по обидва боки від однойменного метро.

Зокрема в районі Болсуновської в напрямку до лівого берега зіштовхнулись дві вантажівки, в результаті чого одна з них опинилась біля обочини, а друга, із розбитим задом, вилетіла на смугу зустрічного транспорту.

За даними онлайн-сервісу Google Maps, затор в напрямку лівого берега починається в районі вул. Підвисоцького і закінчується в районі вул. Болсуновської. В протилежному напрямку ускладнений рух авто через одразу дві аварії – від вул. Болсуновської аж до Старонаводницької.

Джерело: УНН