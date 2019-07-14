Київ продає автостанції - це катастрофа

Всі ці автостанції - це державне підприємство (акціонерне товариство, де головний акціонер ФДМУ) «Київпассервіс»

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На 14 августа запланирован аукцион по продаже почти всех автостанций Киева и области: Центральный автовокзал на Демеевской, автостанции «Поділ», «Дарниця», «Полісся», «Південна», «Дачна», а также автостанции в Белой Церкви и почти всех райцентрах Киевской области.

Все эти автостанции – это государственное предприятие (акционерное общество, где главный акционер ФГИУ) «Киевпассервис». Стартовая цена аукциона – 195,9 млн грн. Цена немалая, как за предприятие с доходом 40 млн, нулевой рентабельностью и долгами по зарплате. И возникает вопрос, какому бизнесмену понадобиться покупать задорого такое, извините, с финансовой точки зрения барахло? Уверен – есть кому это все купить. Потому что это бешено дорогая земля, как правило в лучших местах Киева и областных райцентров. Земля, где можно построить отличную офисную или торговую недвижимость. А сами автостанции, да кому они нужны? Сейчас и так они работают кое-как, а автобусы подбирают пассажиров возле станций метро, где нет ни указателей, ни остановок.

Мой товарищ Станислав Шум, которого я попросил сделать актуальные фото автостанции «Подол», был поражен, и иронизирует: «Если вам почему-то вдруг захочется вспомнить СССР – автостанция «Подол» гостеприимно откроет перед вами двери. Эта почти нетронутая временем колыбель автотранспорта и региональных пассажирских перевозок создавалась во времена, когда министры не говорили о гиперлупе, а мер города не занимался боксом. В автостанции сохранился первозданный облик помещения советской эпохи:

комфортабельные пластиковые кресла зала ожидания отчаянного зелёного оттенка

надёжные камеры хранения, с дверями способными выдержать взрыв ядерной бомбы

с информативной картой маршрутов киевской области.

Фасад украшен вывеской с оригинальным логотипом автостанции. К зданию несложно пробраться через несколько рядов автомобилей, плотно припаркованных вокруг автостанции. Любители современности смогут с пользой провести время, изучая инструкцию «Правила повернення квитків у касу», которая распечатана на 7 листах и вывешена в виде вертикального столба, край верхний край которого упирается в самый потолок этого дышащего историей здания».

Почти все автостанции городские и областные власти за много лет довели до состояния убожества и разрухи. Кроме Центрального автовокзала, ниоткуда серьезного движения автобусов почти нет. Вот и пассажирам кажется, что это норма – подсаживаться в автобусы с бровки у выхода из метро, а до этого ехать на край города. Они считают, что автостанции не нужны, раз оттуда не выезжают автобусы.

Это классическая манипуляция властей: загубить нужный сервис, потом заявить, что им никто не пользуется, а значит, надо сделать так, как хочет рынок, то есть построить площади для сдачи в аренду: новый торговый центр или офис.

На самом деле все не так! Надо сделать нормальную современную автостанцию, предложить перевозчикам выгодные финансовые условия, а пассажирам удобство – и все заработает. Это не сложно сделать, пока есть площадки, пусть и в запущенном состоянии. Но как только эти площадки будут проданы – уже ничего не вернешь. Пригородное и междугородное автобусное сообщение приводить в порядок будет почти невозможно, потому что просто не найдется площадок для автостанций и автовокзалов.

Поэтому я считаю намерение Фонда госимущества (наверняка, с подачи кого-то в Киевской городской администрации) продать автостанции Киева и области – преступным. Его надо срочно отменить. Иначе вернуть удобное автобусное сообщение в Киев и область будет почти невозможно. Необходимые элементы транспортной инфраструктуры будут утрачены безвозвратно.

Киевские городские власти пригородным транспортом не занимаются вообще, Официальные коммунальные автостанции, как мы видим, работаю кое-как. В результате на выездах из Киева стихийно организовались транспортно-пересадочные узлы: Академгородок, Теремки, Лесная, Харьковская, – где есть метро плюс автостоянка. Пассажирам удобно.

Но что делают городские власти сейчас? Они и здесь пытаются ликвидировать эти автостоянки, запрещают автобусам стоять, передают участки с автостоянками под коммерческое строительство: офисы, торговлю. Вместо того, чтобы легализовать эти автостанции, обустроить их, создав нужные сервисы для пассажиров и водителей, привести в соответствие с разумными правилами дорожного движения.

Увы, недальновидность властей в отношении развития транспортной инфраструктуры дорого стоит киевлянам и приезжим. Но может быть, хоть поспешное и странное решение о продаже имеющихся коммунальных автостанций можно еще отменить?

Джерело: Сегодня

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