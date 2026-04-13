ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі

Лідери чемпіонату України оформили чотири голи на двох

Претенденти на чемпіонський титул не змогли виявити сильнішого

Черкаський ЛНЗ розійшовся миром із з донецьким «Шахтарем» (2:2) на фініші 23-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали лідери сезону на зустрічних курсах. Трохи активнішими були «гірники», тож і спромоглися на швидкий гол. Це Аліссон отримав м'яч на куті штрафного та з рикошетом від Ряброва змусив голкіпера капітулювати.

«Насінники» швидко прийшли до тями. Лише за кілька хвилин Горін розімяв Різника, замкнувши головою фланговий простріл. Цей епізод виявився пристрілкою – на 28-й хвилині оборонець пробив після кутового, а м'яч зачепив Бондаря і затріпотів у сітці.

Тим не менше, за лічені хвилини «Шахтар» знову вийшов уперед. Забили підопічні Арди Турана в англійському стилі. Різник вибив м'яч від власного штрафного в напрямку Траоре. Той відволік на себе увагу оборони, а Егіналдо в дотик пробив повз Паламарчука.

ЛНЗ підвищив темп під завісу першого тайму. Спершу постріл Драмбаєва після стандарту заблокував Траоре. А от після ще одного кутового Ассінор прийняв м'яч у центрі штрафного та через гурт чужих і своїх відправив сферу в сітку.

Друга половина, ймовірно, була би не менш феєричною. Утім, налаштування команд збила повітряна тривога. Після вимушеної паузи футбол став обережнішим. Хоча розпочалася 45-хвилинка перспективно – Конопля перевірив пильність воротаря з дистанції.

Трохи пізніше Паламарчук впорався з ударами Траоре та Егіналдо. Черкасці відповіли своїм моментом аж на 80-й хвилині, коли Микитишин утік правим флангом атаки та прострілив на лінію воротарського. Та там оборона «гірників» завадила пробити і Твердохлібу, і Пастуху.

А останню реальну нагоду забити не використав той же Егіналдо. Бразилець виконав бісіклету після відскоку, але пробив повз ворота. Нападник ще й не вдало приземлився і змушений був піти на лаву запасних. Фінальний штурм жодна з команд не організувала.

Підсумкова нічия зберегла статус-кво нагорі турнірної таблиці УПЛ. Наразі і ЛНЗ, і «Шахтар» мають 51 очко в активі. Щоправда, підопічні Турана залишаються з поєдинком проти луганської «Зорі» в запасі.

До слова, раніше УПЛ назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру. Нападник черкаського ЛНЗ Данило Кравчук і головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес отримали нагороди. Команди обох здобули перемоги в 22-му турі.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.