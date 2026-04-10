«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»

«Поліські вовки» забили чотири м'ячі без відповіді

Підопічні Руслана Ротаня повернулися на переможний шлях

Житомирське «Полісся» впевнено розібралося з «Полтавою» (4:0) на виїзді в 23-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Стартовий тиск житомирян дозволив забити двічі в перші 15 хвилин. Відкрив рахунок Гуцуляк, який холоднокровно реалізував одинадцятиметровий. До пенальті призвела гра Сухоручка рукою у власному штрафному.

У наступній же атаці «поліських вовків» Брагару поцілив у стійку в падінні. Та довго чекати на другий гол не довелося. Це Андрієвський головою елегантно замкнув навіс Брагару з лівого флангу.

Геть кепськими справи «Полтави» стали на 33-й хвилині. Місюра порушив правила проти Андрієвського на фол останньої дії та залишив господарів удесятьох. Покарання ще й стало подвійним – Сарапій прямим ударом зі штрафного влучив під стійку.

«Полісся» продовжило домінувати. Команда Ротаня змарнувала з десяток гольових моментів до та після перерви. Зрештою, обмежилися житомиряни четвертим голом – Майсурадзе з правого флангу ввійшов у штрафний та потужним ударом залишив поза справами Мінчева.

Більше голів глядачі не побачили. «Полісся» з перемогою в активі закріпилося на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ (46 очок). «Полтава» же залишається на останній сходинці (10 пунктів).

