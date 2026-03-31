«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги

Антон Федорців
Матвій Пономаренко нестримний навесні
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд отримав визнання за класний старт весняної частини сезону

Представники київського «Динамо» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Форвард «біло-синіх» Матвій Пономаренко – найкращий гравець звітного періоду. Після зимової паузи дебютант збірної України оформив сім голів у п'яти турах. Зокрема, він оформив дублі в протистояннях із кам'янець-подільським «Епіцентром» (4:0) і житомирським «Поліссям» (2:1).

Натомість керманич «Динамо» Ігор Костюк – найкращий тренер другої половини лютого та цілого березня. Під його керівництвом кияни здобули пять перемог у п'яти турах. Окрім згаданих звитяг, «біло-сині» також переграли львівський «Рух» (1:0), столичну «Оболонь» (2:1) та «Олександрію» (5:0).

Кого випередив Матвій Пономаренко

Нападник отримав перевагу в голосуваннях експертів (32,3 %) та вболівальників (40,1 %). Він значно випередив вінгера «Полісся» Олексія Гуцуляка, атакувального хавбека львівських «Карпат» Бруніньйо, форварда донецького «Шахтаря» Лассіну Траоре, одноклубника Андрія Ярмоленка, півзахисника луганської «Зорі» Неманью Анджушіча, хавбека «Полісся» Ліндона Емерллаху та нападника «Епіцентра» Владислава Супрягу.

З-поміж усіх конкурентів лише Гуцуляк зумів набрати понад 10 % голосів і оглядачів, і публіки. Щоправда, нав'язати конкуренцію Пономаренку він і близько не зумів. Зокрема, від експертного середовища він отримав підтримку на рівні 15,8 %, а від фанатів – 11,8 %.

Кого випередив Ігор Костюк

Головний тренер столичного гранда теж переміг в обох категоріях. За нього проголосувала більшість експертів (43,5 %) та вболівальників (41,9 %). Другим став керманич «Полісся» Руслан Ротань, підопічні якого після зимової паузи здобули чотири перемоги в п'яти турах.

Зокрема, коуча «поліських вовків» підтримали третина оглядачів (30,5 %) та четверта частина шанувальників футболу (24,9 %). Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов і керманич «Шахтаря» Арда Туран опинилися далеко позаду.

До слова, раніше «Динамо» продовжило контракт із півзахисником Владиславом Кабаєвим. Вінгер підписав договір до літа 2028 року. Попередня угода з «біло-синіми» була розрахована до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» отримало наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань кияни зустрінуться з чернівецькою «Буковиною». Іншу пару склали харківський «Металіст 1925» і «Чернігів».

Читайте також

Столичний гранд продовжує боротьбу за трофей
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
19 березня, 14:20
«Біло-сині» оформили виїзний розгром
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
19 березня, 14:59
Столичний гранд покращив фінансове становище
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33
Денис Шурман розгнівав більшість клубів Прем'єр-ліги
«Оболонь» підтримала «Полісся» та Ко в справі Шурмана – клуб згадав крадіжку в дербі з «Динамо»
24 березня, 16:25
Владислав Кабаєв продовжить виступи в столиці України
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
26 березня, 11:59
Мірчі Луческу стало зле напередодні спарингу національної команди
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55

«Манчестер Юнайтед» зібрався продовжити контракт із критикованим ветераном
«Манчестер Юнайтед» зібрався продовжити контракт із критикованим ветераном
«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги
«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги
Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу
Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
Міністр Бідний анонсував судові позови проти російських спортивних федерацій: деталі
Міністр Бідний анонсував судові позови проти російських спортивних федерацій: деталі

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
