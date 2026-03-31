«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги

Столичний гранд отримав визнання за класний старт весняної частини сезону

Представники київського «Динамо» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Форвард «біло-синіх» Матвій Пономаренко – найкращий гравець звітного періоду. Після зимової паузи дебютант збірної України оформив сім голів у п'яти турах. Зокрема, він оформив дублі в протистояннях із кам'янець-подільським «Епіцентром» (4:0) і житомирським «Поліссям» (2:1).

Натомість керманич «Динамо» Ігор Костюк – найкращий тренер другої половини лютого та цілого березня. Під його керівництвом кияни здобули пять перемог у п'яти турах. Окрім згаданих звитяг, «біло-сині» також переграли львівський «Рух» (1:0), столичну «Оболонь» (2:1) та «Олександрію» (5:0).

Кого випередив Матвій Пономаренко

Нападник отримав перевагу в голосуваннях експертів (32,3 %) та вболівальників (40,1 %). Він значно випередив вінгера «Полісся» Олексія Гуцуляка, атакувального хавбека львівських «Карпат» Бруніньйо, форварда донецького «Шахтаря» Лассіну Траоре, одноклубника Андрія Ярмоленка, півзахисника луганської «Зорі» Неманью Анджушіча, хавбека «Полісся» Ліндона Емерллаху та нападника «Епіцентра» Владислава Супрягу.

З-поміж усіх конкурентів лише Гуцуляк зумів набрати понад 10 % голосів і оглядачів, і публіки. Щоправда, нав'язати конкуренцію Пономаренку він і близько не зумів. Зокрема, від експертного середовища він отримав підтримку на рівні 15,8 %, а від фанатів – 11,8 %.

Кого випередив Ігор Костюк

Головний тренер столичного гранда теж переміг в обох категоріях. За нього проголосувала більшість експертів (43,5 %) та вболівальників (41,9 %). Другим став керманич «Полісся» Руслан Ротань, підопічні якого після зимової паузи здобули чотири перемоги в п'яти турах.

Зокрема, коуча «поліських вовків» підтримали третина оглядачів (30,5 %) та четверта частина шанувальників футболу (24,9 %). Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов і керманич «Шахтаря» Арда Туран опинилися далеко позаду.

До слова, раніше «Динамо» продовжило контракт із півзахисником Владиславом Кабаєвим. Вінгер підписав договір до літа 2028 року. Попередня угода з «біло-синіми» була розрахована до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» отримало наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань кияни зустрінуться з чернівецькою «Буковиною». Іншу пару склали харківський «Металіст 1925» і «Чернігів».