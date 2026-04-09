Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру

Елітний дивізіон України назвав найкращих у минулий вікенд

Нападник черкаського ЛНЗ Данило Кравчук і головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес отримали нагороди 22-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Форвард доклався до розгромної перемоги «насінників» над криворізьким «Кривбасом» (3:0). Кравчук оформив дубль у другому таймі, забивши двічі за 10 хвилин. Його заспів під завісу поєдинку підтримав хавбек Нонікашвілі.

Тим часом іспанський фахівець на чолі «левів» здобув сенсаційну перемогу над київським «Динамо». «Карпати» мінімально здолали «біло-синіх» у столиці. Єдиний м'яч у складі команди Фернандеса забив нападник Фаал.

До символічної збірної 22-го туру також потрапили представники рівненського «Вереса», «Шахтаря» з Донецька, київської «Оболоні», «Олександрії», «Зорі» з Луганська та житомирського «Полісся». Команда найкращих у схемі 4-3-3: Горох – Конопля, Бабогло, Приймак, Лях – Амарал, Горбач, Андрієвський – Кравчук, Фаал, Егіналдо.

До слова, раніше «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги. «Біло-сині» вустами власної пресслужби назвали непрофесійною роботу бригади VAR у поєдинку проти львівських «Карпат» (0:1). Тоді за порадою відеоасистента рефері скасував гол Пономаренка.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали той же Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.