«Динамо» з суперечливим голом поступилось «Металісту 1925» в матчі Прем'єр-ліги

Підопічні Ігоря Костюка програли другий поєдинок поспіль в УПЛ

Київське «Динамо» поступилось «Металісту 1925» (0:1) в 23-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Київський клуб вийшов на матч проти «Металіста 1925» з наміром реабілітуватися за несподівану поразку в попередньому турі від «Карпат» (0:1). У першому таймі перевага динамівців була тотальною, але до голів справа не дійшла.

Два моменти киян до перерви створив Ярмоленко. Спочатку він майже вивів Герреро на побачення з Варакутою, однак форвард втратив рівновагу і Шабанов не дозволив опоненту пробити. Згодом Ярмоленко віддав під удар Волошину і той пробив у дальній кут. Господарів знову врятував Шабанов, який вибив м'яч з воріт.

На 30-й хвилині кияни вимагали пенальті за гру рукою у штрафному Салюка. Втім, арбітр зустрічі Роман Блавацький не побачив порушення в цьому епізоді і 11-метрового не призначив.

В середині другого тайму «Динамо» мав виводити вперед Михайленко. Він першим встиг на добивання після сейву Варакути, але запустив м'яч вище порожніх воріт. На 65-й хвилині поле залишив Ярмоленко і атаки киян, яким дуже бракувало дискваліфікованого Пономаренка, набули хаотичного характеру.

На 78-й хвилині, захопившись наступом, динамівці проспали «стандарт» біля власних воріт. В ситуації першим зорієнтувався Антюх, який після скидки Когута поцілив у ворота. Щоправда, кияни вимагали скасувати гол через нібито гру рукою Когута, однак арбітр і цього разу ухвалив рішення на користь «Металіста 1925» .

У час, що залишався, динамівці нічого по-справжньому гострого не створили і у підсумку програли 0:1. Це друга поспіль поразка «Динамо» в УПЛ. Команда Костюка залишилась на 4-му місці (41 очко). «Металіст 1925» набрав 38 пунктів і йде п’ятим.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» впевнено розібралося з «Полтавою» (4:0) на виїзді в 23-му турі української Прем'єр-ліги.