Футболісти середняка Прем'єр-ліги були за крок від бойкоту матчу чемпіонату України – журналіст

Антон Федорців
Антон Федорців
Криворіжці відмовилися від бойкоту в останній момент
фото: ФК «Кривбас»

Претендент на єврокубки переживає непрості часи

Криворізький «Кривбас» міг не вийти на поєдинок 22-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти черкаського ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

За інформацією журналіст Михайла Співаковського, перед матчем у роздягальні склалася «революційна ситуація». Причиною стали фінансові проблеми – гравці першої команди не отримали жодної зарплати в 2026 році. Частина команди збиралася організувати страйк.

Напередодні поєдинку колектив двічі зібрався. Першого разу – за участі тренерського штабу. На ньому керманич команди Патрік ван Леувен нібито заявив, що розумію позицію футболістів і не засуджуватиме їх за відмову грати.

«І була (друга – «Главком») розмова всередині колективу. З того, що я знаю, критична група гравців хотіла бойкотувати матч проти ЛНЗ. Тоді втрутився капітан команди, Максим Задерака, який сказав: «Якого числа матч? 5 квітня. А що було 4 квітня попереднього року, коли загинула 21 людина, з яких 9 дітей. Прийдуть вболівальники кидати мʼякі іграшки на поле в знак пам'яті. А ви не вийдете на поле? Так не можна робити і зривати такий матч банально не по-людськи». І цей його меседж почули», – розповів Співаковський.

За його даними, клуб відреагував на кризову ситуацію. Футболістам віддали зарплату за січень, а частині команди – навіть за лютий. Фінансові негаразди в «Кривбасі» повязані з проблемами інвестора клубу. Компанія «Рудомайн» страждає через постійні обстріли інфраструктури України.

Тим часом аутсайдери УПЛ розписали нічию у трилері з шістьма голами. «Олександрія» забила три м'ячі в першому таймі, але «Полтава» зуміла відігратися. Підсумковий результат найбільше потішив конкурентів команд у боротьбі за виживання.

До слова, київське «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.
 

Футболісти середняка Прем'єр-ліги були за крок від бойкоту матчу чемпіонату України – журналіст
Організатори затвердили програму Європейських ігор 2027 року
Екскапітан збірної України став президентом створеного окупантами фейкового «Шахтаря»
Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
