Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги

Столичний гранд поділився підбіркою помилок арбітрів на користь суперників

Київське «Динамо» невдоволене рівнем арбітражу в поєдинках української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Біло-сині» вустами власної пресслужби назвали непрофесійною роботу бригади VAR у поєдинку 22-го туру проти львівських «Карпат» (0:1). Тоді за порадою відеоасистента рефері переглянув епізод із голом форварда киян Пономаренка. Як наслідок, арбітр угледів фол нападника та скасував забитий м'яч.

Далі пресслужба «Динамо» навела шість прикладів помилок суддів у поєдинках «біло-синіх». Усі вони трапилися впродовж нинішнього сезону. Столичний гранд вирішив наголосити на «тенденціях у ставленні суддівського корпусу до матчів за участю киян».

«Та, зрештою, скасований гол Пономаренка, який відтепер на совісті Дмитра Панчишина з Олексієм Деревинським. Перший не відстояв своє рішення зарахувати взяття воріт, другий, відповідальний за VAR, угледів порушення там, де його не було, позбавивши форварда «Динамо» та всю його команду заслуженого успіху», – відзначили в пресслужбі.

«Своєю заявою ми звертаємо увагу футбольної спільноти на те, що чинний коментар пресслужби ФК «Динамо» спрямований, насамперед, на припинення низки грубих помилок в роботі арбітражу, котрі нівелюють спортивний принцип визначення результатів матчів», – ідеться в повідомленні клубу.

Тим часом аутсайдери УПЛ розписали нічию у трилері з шістьма голами. «Олександрія» забила три м'ячі в першому таймі, але «Полтава» зуміла відігратися. Підсумковий результат найбільше потішив конкурентів команд у боротьбі за виживання.

До слова, київське «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

