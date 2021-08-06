Біля метро «Осокорки» вже два роки обсипається міст (відео)

У планах дорожників виконати масштабний капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Бажана і Дніпровської набережної

На шляхопроводі на перетині просп. Бажана і Дніпровської набережної обсипається захисний шар бетону. Шматки бетони падають на проїжджу частину, наражаючи на небезпеку автомобілі. Відео оприлюднено у соцмережах.

Як повідомила пресслужба КП «Київавтошляхміст», наразі працівники підприємства проводять обстеження на шляхопроводі поблизу станції метро «Осокорки». Для перевірки стану бетону роблять контрольні вирубки в асфальтовому покритті.

Повідомляється, що вже виконано першу частину протиаварійних робіт: знімається слабкий захисний шар бетону. «Саме елементи захисного шару бетону обсипаються з балок під дією вібрацій від транспорту. Обсипання захисного шару не несе загрози конструктивним елементам споруди», – зазначили у КП «Київавтошляхміст».

У планах дорожників виконати масштабний капітальний ремонт цієї споруди. В рамках таких робіт конструкції шляхопроводу будуть посилені.

Нагадаємо, в червні 2019 року в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.

Після цього мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.