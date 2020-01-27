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    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)

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    26 січня легендарний баскетболіст&nbsp;Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота - Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота
    Фото: TMZ

    Сотні людей збираються біля домашньої арени «Лейкерс Стейплс Центру», щоб вшанувати пам'ять Браянта

    У Лос-Анджелесі сотні людей збираються біля домашньої арени «Лейкерс Стейплс Центру», аби вшанувати пам’ять легендарного гравця команди Кобі Браянта, який 26 січня загинув у авіакатастрофі.

    П’ятиразовий чемпіон НБА в складі «Лейкерс» Кобі Браянт розбився на власному гелікоптері з 13-літньою донькою Джанною, коли прямував до власної академії.

    Ніхто з п’яти осіб на борту не врятувався.

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    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)
    Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)

    У мережі оприлюднили відео з місця аварії вертольота, в якій загинув Кобі Браянт.

    Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

    ЗМІ спочатку повідомляли, що на борту були чотири дочки Кобі. Натомість згодом стало відомо про смерть однієї доньки Кобі - 13-річної Джанни Марії.

    У Браянта залишилося три доньки – Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Упродовж усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    США авіакатастрофа смерть НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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